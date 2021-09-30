عرض مسرحية Dogs مجانا على مسرح السلام اليوم وغدا

ضمن عروض المهرجان القومى للمسرح المصرى، تعرض اليوم وغدا، في تمام السادسة مساء بمسرح السلام في شارع القصر العيني، مسرحية Dogs، والدخول مجانا بأسبقية الحضور، من إنتاج فرقة مسرح الشباب، البيت الفني للمسرح، وزارة الثقافة.

جدير بالذكر أن العرض المسرحي Dogs، بطولة مجموعة من المتميزين من خريجي الدفعة الثانية من ورشة «ابدأ حلمك»، تأليف محمود جمال حديني، ديكور حمدي عطية، ملابس أميرة صابر، تأليف موسيقي محمد حسني، استعراضات ضياء شفيق، ماكياج إسلام عباس، فكرة و إخراج كمال عطية.

المهرجان القومي للمسرح المصري

وأطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، يوم الاثنين الماضي، فعاليات الدورة 14 من المهرجان القومي للمسرح المصري، تحت شعار «دورة الكاتب المسرحي المصري»، وتتواصل حتى 9 أكتوبر المقبل برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل.

وأعلنت الوزيرة زيادة القيمة المالية لجوائز المهرجان القومي للمسرح المصري، بنسبة 50%، على أن يجرى مضاعفتها في الدورات المقبلة، تقديرا لدور المسرحيين البناء في صناعة الوعي، وتشجيعا لهم على التنافس الشريف، وإيمانا بتشجيع المبدعين منهم.

وزيرة الثقافة تكرم 10 شخصيات من كبار مبدعي المسرح

وكرمت الدكتورة إيناس عبدالدايم، 10 شخصيات من كبار مبدعي المسرح المصري في مختلف مجالاته، ما بين التمثيل والإخراج والتأليف والنقد: اسم الفنان عبد الله غيث وتسلمها نجله الحسينى، اسم الفنان سميرغانم، اسم الفنانة دلال عبد العزيز، وتسلمتهما ابنتهما دنيا، الفنانة إلهام شاهين، الفنان «سامي مغاوري، أشرف عبد الغفور، فاروق فلوكس»، الكاتب بهيج إسماعيل، الناقدة آمال بكير، وتسلم عنها الكاتب محمد بهجت، والمخرج الكبير إميل جرجس، وذلك بإهدائهم الدروع التذكارية.

وتضم فعاليات المهرجان العديد من الأنشطة المتخصصة في مجالات المسرح، منها 4 ورش في مجالات الإخراج والتمثيل والتأليف والمكياج، يقدمها خبراء في كل مجال.

ويقدم ورشة الإخراج المسرحي المخرج الكبير عصام السيد، أما ورشة المكياج المسرحي يقدمها الماكيير إسلام عباس، ورشة التأليف المسرحى يقدمها الكاتب الكبير بهيج إسماعيل، وورشة التمثيل يقدمها الفنان والمخرج أحمد مختار، وتعقد جميعها بالمجلس الأعلى للثقافة في قاعات التدريب.