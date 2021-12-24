شهود يروون تفاصيل مقتل بائع متجول رفض دفع «إتاوة» لبلطجية بمنشأة ناصر

حصلت «الوطن» على نص أقوال الشهود في جريمة شهدتها منطقة منشأة ناصر، حيث تربص 5 متهمين لسبعة أشخاص واعتدوا عليهم، ما أسفر عن وفاة أحدهم، وعقب انتهاء التحقيقات تم إحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة، التي حددت جلسة 6 فبراير من العام المقبل، لنظر القضية، برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، وعضوية المستشارين محمد محمود شعبان، محمد المندراوي، وأمانة السر رفاعي فهمي، حسام كمال.

دفعه فى صدره فسقط أرضًا

يقول الشاهد الأول «محمد. أ. ط.» صاحب كشك، في تحقيقات النيابة العامة، بالقضية رقم 840 لسنة 2019، جنايات منشأة ناصر، المقيدة برقم 921 لسنة 2019 كلي غرب القاهرة، أنه قبل الواقعة بثلاثة أيام باغت المتهم الأول الذى كان برفقته الثانى والثالث والرابع، المجني عليه، بقيامه بالإطاحة بالمنضدة الخاصة بوالدته التى تضعها أمام منزلها لبيع بعض الأطعمة لتوفير مصدر دخل لها، فتوجه الضحية للوقوف على سبب فعلته إلا أنه قام بتوجيه السباب له فتدخل المارة وقاموا بتهدئة المتهم الذى اصطحب مرافقيه وغادر مسرح الواقعة.

وأكمل الشاهد شهادته، بأنه بتاريخ 25/ 1/ 2019، قام المتهم الأول بالمرور من أمام المجني عليه مرة أخرى، ونبه عليه برفع المنضدة الخاصة بوالدته، إلا أنه لم يستجب لذلك، وعقب مرور برهة من الوقت، فوجئ الضحية بعودة المتهم الأول ومعه المتهمين من الثانى وحتى الخامس، وقام بدفعه فى صدره فسقط أرضًا، وأثناء ذلك ألقى باقي المتهمين الزجاجات الفارغة على منزله، أعقبها قيام المتهم الثانى بالاختفاء لبعض اللحظات حتى عاد وبيده سلاح ناري «بندقية خرطوش» سلمها للمتهم الأول الذى صوب منه عيارًا ناريًا حيال المجنى عليه الذى كان يعتلى سطح العقار، فأصابه وأدى ذلك الى إزهاق روحه، وذلك أثناء قيام باقي المتهمين بإلقاء الزجاجات والحجارة صوب منزله وأسرته.

سبب قتل الضحية: امتنع عن دفع الإتاوة

وأضاف حسين أبو المعارف، (فرد أمن)، أحد الشهود، أن مقتل الضحية كان بسبب عدم دفعه الإتاوات المقررة من قبل المتهم الأول، والذي قام قبل الواقع بثلاثة أيام بغلق منضدة البيع الخاصة بوالدة المجني عليه إلا أن الضحية رفض ذلك، وأعاد المنضدة في اليوم التالي، ما أثار حفيظة المتهم الأول، فحضر ومعه العديد من الزجاجات والحجارة، ثم تغيب المتهم الثاني أثناء الواقعة وعاد ومعه سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش سلمها للمتهم الأول الذي صوب منها عيارا ناريا تجاه المجني عليه المعتلي سطح عقارهم، ما أدى لمصرعه.