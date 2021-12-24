الأرصاد: هطول أمطار على «العبور ومدينتي» وطقس معتدل على القاهرة نهارا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن القاهرة شهدت سقوط بعض الأمطار على «مدينتي والعبور»، وكانت فرص الأمطار ضعيفة ولم تؤثر على الأعمال اليومية، كما هطلت أمطار على السواحل الشمالية وبعض المناطق بالقاهرة الكبرى.

استقرار حالة الطقس اليوم

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر قناة EXTRA NEWS، من تقديم الإعلامية دارين مصطفى: «اليوم نشهد استمرار استقرار الأحوال الجوية وزيادة فترات سطوع الشمس وتكون ملحوظة خلال الأيام القادمة مع استمرار انخفاض درجات الحرارة ويكون الطقس خلال ساعات النهار معتدلا على القاهرة الكبرى ومحافظات السواحل الشمالية للبلاد، ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، ومائلا للدفء على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء».

طقس شديد البرودة ليلا

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: «خلال ساعات الليل يكون الطقس شديد البرودة على مناطق الجمهورية كافة ويصل إلى حد الصقيع بوسط سيناء، وتكون درجات الحرارة خلال ساعات الليل أقل من 5 درجات على بعض مناطق وسط سيناء وشمال الصعيد أحيانا».

ولفتت إلى أن الشبورة المائية ستتكون خلال الأيام القادمة نتيجة استقرار الأحوال الجوية، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتتلاشى مع بداية سطوع أشعة الشمس، في الساعة الثامنة أو التاسعة صباحًا ولن تؤثر على حركة المرور.