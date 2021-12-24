«الداخلية» تكشف حقيقة وفاة مسن في مشاجرة بالقاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان (بلطجى يتعدى على رجل مسن حتى الموت بمدخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة روض الفرج).

بالفحص تبين أن الواقعة المشار إليها مشاجرة حدثت بتاريخ 6 الجارى بين كلٍ من : طرف أول (أحد الأشخاص بالمعاش ، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج) متوفى إثر إصابته بكدمات متفرقة بالجسم و سقوطه من سلم العقار سكنه.. طرف ثان (عاطل ، مقيم بدائرة القسم) بسبب قيام الأخير بإزعاج السكان من خلال غلق باب الشقة سكنه بقوة وحال معاتبته تعدى المتهم على المجنى عليه بالضرب بالأيدى محدثاً إصابته.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم فى حينه .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

تحديد وضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول..بالإنتقال أمكن تحديد طرفى المشاجرة (طرف أول: 3 أشخاص”إثنين منهم مصابان بجروح وحروق متفرقة"- طرف ثان: 6 أشخاص” 3 منهم مصابين بجروح وكدمات").. وبالفحص تبين أن الطرفان يعملون بإحدى الشركات وحال عملهم حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرفان بالتعدى على الآخر بالضرب بإستخدام عصى خشبية وقام أحد الأشخاص "طرف ثانى" بإحضار كمية من مادة سريعة الإشتعال "سائل البنزين" وإضرام النيران بآخر محدثاً إصابته بحروق .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة .. وبحوزتهم (عبوة بلاستيك بداخلـها سـائل البنزين- عدد ۳ عصا خشبية) .. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار اليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.