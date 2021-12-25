الأمم المتحدة تحث واشنطن على ضمان عمل الدبلوماسيين الأجانب

حثت منظمة الأمم المتحدة، واشنطن، على ضمان عمل الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين في الولايات المتحدة بشكل طبيعي، وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في تصريح لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن الدولة المضيفة يجب أن تسمح للدبلوماسيين المعتمدين بممارسة عملهم.

وجاء تصريح «حق»، تعليقا على دعوة وزارة الخارجية الروسية للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لبدء التحكيم في قضية تأخر الولايات المتحدة، عن إصدار التأشيرات للدبلوماسيين الروس والاستيلاء على الممتلكات الدبلوماسية الروسية في البلاد.

وفي سياق آخر، قالت المنطقة العسكرية الجنوبية للقوات المسلحة الروسية، إن أكثر من 10 آلاف عسكري، عادوا إلى مواقع المرابطة الدائمة بعد مشاركتهم في تدريبات عسكرية في جنوبي البلاد.

وكانت التدريبات، جرت خلال الشهر الأخير في مقاطعات: أستراخان وفولجوجراد وروستوف وإقليمي ستافروبول وكراسنودار والقرم وجمهوريات شمال القوقاز، إضافة إلى القواعد الروسية في أبخازيا وأرمينيا وأوسيتيا الجنوبية.

من جانبه، بحث رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، مع أعضاء في الكونجرس الأمريكي الوضع على حدود أوكرانيا ومشروع «السيل الشمالي 2» الروسي، لضخ الغاز إلى ألمانيا.

سناتور جمهوري يدعو لزيادة المساعدات العسكرية الأمريكية لـ كييف

ودعا السناتور الجمهوري، روب بورتمان، عقب حديث مع رئيس أوكرانيا، جرى عبر الفيديو، لزيادة المساعدات العسكرية الأمريكية لـ كييف، ولـ حلفاء واشنطن في المنطقة.

ودعا اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، إدارة الرئيس جو بايدن إلى تزويد أوكرانيا بأنظمة متقدمة من الأسلحة المضادة للطائرات والدبابات والسفن.

ودعا السناتوران الجمهوري روب بورتمان، والديمقراطية جين شاهين، في مقال لهما، نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، إلى زيادة المساعدات الأمنية، وقالا إن على واشنطن الإسراع بوتائر تقديم المساعدة وتقديم الأنظمة للدفاع الجوي والمضادة للدبابات والسفن، إضافة إلى وسائل التشويش الإلكتروني.

وحث بورتمان وشاهين، بايدن على إعادة النظر في موقفه تجاه العقوبات ضد مشروع «السيل الشمالي 2» ومنع تشغيل الأنبوب.

من جانبها، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال»،الأمريكية عن مسؤولين أوكرانيين وأمريكيين، أن وزير دفاع أوكرانيا، أليكسي ريزنيكوف، قدم خلال زيارته لـ الولاياتت المتحدة في نوفمبر الماضي، قائمة لما تحتاجه القوات الأوكرانية لحماية البلاد من القوات الروسية.

وأشارت مصادر، لـ«وول ستريت»، إلى أن الأنظمة المتقدمة المضادة للصواريخ كانت على رأس تلك القائمة.

رئيس صربيا: بلادنا تسلمت أنظمة «كورنيت» الصاروخية الروسية

من جانبه، قال رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش، إن بلاده تسلمت أنظمة «كورنيت» الصاروخية الروسية الصنع المضادة للدبابات، من روسيامضيفا في حديث لـ تلفزيون بلاده، إن الأنظمة الصاروخية الجديدة تمثل تعزيزا كبيرا للجيش الصربي.

وأعلن فوتشيتش، أنه يعتزم الاتصال بـ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، ليطلب منه توريد كميات إضافية من الغاز لصربيا.