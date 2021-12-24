«التعليم»: لدينا 100 ألف معلم و2 مليون طالب في الثانوية العامة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أعداد المعلمين المعينين والمتعاقدين والمدارس والفصول والطلاب في مرحلة الثانوي العام، موضحة أنها لديها أكر من 2 مليون طالب في هذه المرحلة وما يقرب من 100 ألف معلم، وذلك بحسب مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أعداد المدارس والفصول والطلاب والمعلمين في كل محافظة

محافظة القاهرة:

- عدد المدارس 805 مدارس.

- عدد الفصول 7880 فصلا.

- عدد الطلاب 292539 طالبا.

- عدد المعلمين 13937 معلما.

محافظة الإسكندرية

- عدد المدارس 309 مدارس.

- عدد الفصول 3636 فصلا.

- عدد الطلاب 147459 طالبا.

- عدد المعلمين 6782 معلما.

محافظة البحيرة

- عدد المدارس 192 مدرسة.

- عدد الفصول 2300 فصل.

- عدد الطلاب 100831 طالبا.

- عدد المعلمين 3840 معلما.

محافظة الغربية

- عدد المدارس 173 مدرسة.

- عدد الفصول 2463 فصلا.

- عدد الطلاب 104538 طالبا.

- عدد المعلمين 5542 معلما.

محافظة كفر الشيخ

- عدد المدارس 123 مدرسة.

- عدد الفصول 1634 فصلا.

- عدد الطلاب 69090 طالبا.

- عدد المعلمين 3821 معلما.

محافظة المنوفية

- عدد المدارس 163 مدرسة.

- عدد الفصول 2218 فصلا.

- عدد الطلاب 98980 طالبا.

- عدد المعلمين 4990 معلما.

محافظة القليوبية

- عدد المدارس 279 مدرسة.

- عدد الفصول 3258 فصلا.

- عدد الطلاب 133607 طلاب.

- عدد المعلمين 6680 معلما.

محافظة الدقهلية

- عدد المدارس 226 مدرسة.

- عدد الفصول 3398 فصلا.

- عدد الطلاب 145899 طالبا.

- عدد المعلمين 6085 معلما.

محافظة دمياط

- عدد المدارس 77 مدرسة.

- عدد الفصول 959 فصلا.

- عدد الطلاب 36632 طالبا.

- عدد المعلمين 2543 معلما.

محافظة الشرقية

- عدد المدارس 291 مدرسة.

- عدد الفصول 3806 فصول.

- عدد الطلاب 151042 طالبا.

- عدد المعلمين 8500 معلم.

محافظة بورسعيد

- عدد المدارس 40 مدرسة.

- عدد الفصول 517 فصلا.

- عدد الطلاب 15336 طالبا.

- عدد المعلمين 1271 معلما.

محافظة الإسماعيلية

- عدد المدارس 73 مدرسة.

- عدد الفصول 782 فصلا.

- عدد الطلاب 8209 طلاب.

- عدد المعلمين 1473 معلما.

محافظة السويس

- عدد المدارس 37 مدرسة.

- عدد الفصول 349 فصلا.

- عدد الطلاب 11609 طلاب.

- عدد المعلمين 865 معلما.

محافظة الجيزة

- عدد المدارس 458 مدرسة.

- عدد الفصول 5068 فصلا.

- عدد الطلاب 230991 طالبا.

- عدد المعلمين 7808 معلمين.

محافظة الفيوم

- عدد المدارس 89 مدرسة.

- عدد الفصول 1140 فصلا.

- عدد الطلاب 47052 طالبا.

- عدد المعلمين 1966 معلما.

محافظة بني سويف

- عدد المدارس 112 مدرسة.

- عدد الفصول 1256 فصلا.

- عدد الطلاب 49408 طلاب.

- عدد المعلمين 2621 معلما.

محافظة المنيا

- عدد المدارس 162 مدرسة.

- عدد الفصول 2266 فصلا.

- عدد الطلاب 87301 طالب.

- عدد المعلمين 4846 معلما.

محافظة أسيوط

- عدد المدارس 162 مدرسة.

- عدد الفصول 1862 فصلا.

- عدد الطلاب 72377 طالبا.

- عدد المعلمين 3799 معلما.

محافظة سوهاج

- عدد المدارس 130 مدرسة.

- عدد الفصول 1781 فصلا.

- عدد الطلاب 72434 طالبا.

- عدد المعلمين 3449 معلما.

محافظة قنا

- عدد المدارس 87 مدرسة.

- عدد الفصول 1115 فصلا.

- عدد الطلاب 42019 طالبا.

- عدد المعلمين 2913 معلما.

محافظة الأقصر

- عدد المدارس 39 مدرسة.

- عدد الفصول 473 فصلا.

- عدد الطلاب 17991 طالبا.

- عدد المعلمين 985 معلما.

محافظة أسوان

عدد المدارس 62 مدرسة.

- عدد الفصول 606 فصول.

- عدد الطلاب 19080 طالبا.

- عدد المعلمين 1585 معلما.

محافظة مطروح

- عدد المدارس 23 مدرسة.

- عدد الفصول 158 فصلا.

- عدد الطلاب 6366 طالبا.

- عدد المعلمين 343 معلما.

محافظة الوادي الجديد

- عدد المدارس 28 مدرسة.

- عدد الفصول 226 فصلا.

- عدد الطلاب 5386 طالبا.

- عدد المعلمين 1027 معلما.

محافظة البحر الأحمر

- عدد المدارس 55 مدرسة.

- عدد الفصول 329 فصلا.

- عدد الطلاب 9333 طالبا.

- عدد المعلمين 684 معلما.

محافظة شمال سيناء

- عدد المدارس 32 مدرسة.

- عدد الفصول 317 فصلا.

- عدد الطلاب 10184 طالبا.

- عدد المعلمين 968 معلما.

محافظة جنوب سيناء

- عدد المدارس 27 مدرسة.

- عدد الفصول 126 فصلا.

- عدد الطلاب 2971 طالبا.

- عدد المعلمين 348 معلما.