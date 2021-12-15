آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات أولى وثانية ثانوي عام.. تعرف عليه

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات أولى وثانية ثانوي، كى يستطيعوا تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وتحديث بيانات الطلاب، وذلك بعد الانتهاء من استلام وتفعيل البريد الإلكتروني الموحد الخاص بهم، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك تزامنا مع قرب موعد الامتحانات.

آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات أولى وثانية ثانوي

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، موقع إليكترونى رسمي، لتسجيل استمارة التقدم الإلكترونية لامتحانات العام الدراسى الجاري للصفين الأول والثاني الثانوي حيث يستطيع الطالب الدخول على الرابط وتسجيل الاستمارة.

وتتمثل خطوات تسجيل استمارة امتحانات أولى وثانية ثانوي، الإلكترونية وطباعتها، فى أن يكون لدى الطالب، البريد الإلكترونى المدرسى الخاص به، وفى حالة عد وجود البريد الإلكتروني، يمكن للطالب الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكترونى المدرسى.

جدول امتحانات أولى وثانية ثانوي

أما بالنسبة لجدول امتحانات أولى وثانية ثانوي، للفصل الدراسى الأول، فمن المقرر أن تعلنه وزارة التربية والتعليم، خلال الأيام القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، أوضحت أن امتحانات الصف الأول الثانوي 2022 ستعقد في لجان مراقبة بالمدارس، ولن تعقد في المنازل، وسيتم التنبيه على جميع الطلاب بارتداء الكمامات الطبية، أثناء عقد الامتحانات، للحفاظ على سلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تخصيص طبيب زائر لكل لجنة لمتابعة حالة الطلاب والقائمين على الامتحانات، ووضع السيناريوهات البديلة حال حدوث طوارئ، حظر تواجد الباعة الجائلين أمام اللجان الامتحانية، وتعقيم المقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب عليها أثناء العملية الامتحانية بصفة دورية.