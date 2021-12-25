السيسي: تجربة الروبيكي ما نجحتش إلا بتدخل الدولة.. ونقلنا الناس على حسابنا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّه سيزور مشروع «توشكى» الأيام المقبلة، قائلًا: «لما هنروح توشكى خلال يومين، هنفتتح هناك الشغل، هنرد غيبة ناس مش موجودة خالص دلوقتي، ليه هو منجحش من 20 سنة لما اتعمل وليه هو نجح دلوقتي؟».

مدينة الروبيكي نموذج متكامل قابل للنجاح

وأضاف «السيسي» خلال افتتاح سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، اليوم السبت، أنَّ مدينة الروبيكي هو نموذج متكامل قابل للنجاح في ظل التطور الذي حدث ليس في مصر فقط ولكن في العالم أجمع.

وتابع: «فيه ناس هتاخد منك منتج، وهيقولك أنا عاوز أطمن للاشتراطات البيئية بتاعتك انت عامل فيها إيه؟ وبالتالي ممكن تكون البضائع دي تكون كويسة لكن يصعب نفاذها في الأسواق الخارجية».

اللي يسمعنا يقول بتدلعوا.. احنا هدفنا مصلحة البلد

وواصل رئيس الجمهورية: «أنا قصدت اتكلم في حاجتين هنا، لما اتكلمت عن الروبيكي، إن التجربة منجحتش إلا لما الدولة دخلت»، متابعا: «المهندس طارق قالي مش قادرين ننقل الناس، فقولتله أنت عاوز إيه؟ قالي ننقلهم على حسابنا، قولتله يعني عاوز كام؟ قالي في حدود 100 مليون جنيه، قولتله حاضر ننقلهم على حسابنا».

وتابع: «لما حد يسمع الكلام ده يقول إنتو بتدلعوا، يعني بتديله مكان كويس وبتقوله يلا طوّر، أنا بحترم ثقافته ومكانه اللي فيه وبحاول أخده على أد تجربته، أنا اللي شايف الصح، وأنا صاحب المصلحة إن البلد تطلع لقدام، احنا كلنا شايفين إن من المصلحة الناس تطلع لقدام والناس تكبر وتغنى».