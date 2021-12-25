الجالية المصرية تكشف تطورات العثور على جثة مصري مدفونة بشقة في روما

قال وليد فوزي المدير التنفيذي لرابطة الجالية المصرية بميلانو وضواحيها، إن النيابة الإيطالية، تعمل حاليا على كشف لغز مقتل عامل مصري في روما، يدعى عماد أبوالمعتوه، البالغ من العمر 48 عاما، بعدما عثرت السلطات الإيطالية على جثته مدفونة داخل شقة في أحد أحياء العاصمة روما، ووجد داخل الشقة، مكتوف الأيدي والأرجل.

التحقيقات أثبتت وجود الجثة مقيدة القدمين واليدين وبها آثار خنق

وأشار المدير التنفيذي لرابطة الجالية المصرية بميلانو وضواحيها، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن التحقيقات أثبتت وجود الجثة مقيدة القدمين واليدين، وبها آثار خنق، كما أكدت التحقيقات أن العامل ليس له سوابق، لكنه كان يسكن لسنوات بشكل غير قانوني في الشقة التي كان يتقاسمها مع شقيقه ومواطنين آخرين.

وعن تفاصيل الواقعة، أوضح «فوزي»، أنه جرى العثور على الجثمان يوم الجمعة الماضي، في تجويف أسفل البناية الكائنة بشارع موراندي، ومن المؤكد أنه تعرض للضرب بوحشية قبل قتله ومحاولة إخفاء جثمانه، في هذا المكان، وفقا للتحقيقات حتى الآن.

تحقيقات سرية وتشريح الجثمان

وأضاف أنه سيجري الاستماع مرة أخرى لشقيق الضحية، وأصدقائه بالشقة، لافتا إلى عدم وجود كاميرات مراقبة في منطقة اختفائه، لمراجعتها ومعرفة ملابسات الواقعة، وينتظر مسؤولو التحقيق تشريح الجثمان من قبل الطب الشرعي وتحليل هاتفه المحمول أيضا للوقوف على أي معلومات تفيد القضية.

كما أشار المدير التنفيذي لرابطة الجالية المصرية بميلانو وضواحيها، إلى أن التحقيقات في مقتل المصري بمدينة روما، تتم في سرية تامة، لحين التوصل إلى الحقيقة.