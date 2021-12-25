السويدي: إطلاق الرئيس للمصالحة الصناعية إعجاز يحدث لأول مرة بالتاريخ

قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن عملية المصالحة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع عدد من أصحاب الشركات هم أصحاب خبرات كبيرة ولكنهم لم يقننوا أوضاعهم، ما اضطرهم إلى العمل دون أوراق، «لما أضمهم ليا بنعرف نتعامل معاهم وندخلهم الخدمات ونساعدهم في التصدير واستيراد الماكينات الجديدة».

السويدي: لما أقنن وضعه هيعرف يبيع

وأضاف «السويدي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه ومع تقنين أصحاب تلك الشركات وبعدما تصبح أعمالهم قانونية فسيتثنى للاتحاد مساعدتهم في إعطائهم القروض وتنظيم المعارض لهم وكذا الاستفادة من مبادرات حياة كريمة في مختلف القطاعات، «لما أقنن وضعه هيعرف يبيع، وحياة كريمة مش هيشتري من غير فواتير».

وأوضح أنه وبعد إيقاف إصدار عدد من التراخيص، أطلق الرئيس السيسي مبادرة للمصالحة الصناعية، وهي أول مصالحة على مستوى العالم في هذا القطاع من الأساس، «عايزين نضم المجتمع ونعمل عملية مصالحة، واللي عمله الرئيس إعجاز، والمصالحة الصناعية أول مرة نسمعها في التاريخ، وده فكر اقتصادي جديد، لكن مفيش مصالحة في الجودة، الجودة شيء والتراخيص شيء آخر».

وأكد أن المناطق الصناعية الجديدة تساهم في دمج أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالأسواق وزيادة استثماراتهم، لافتا إلى أن المنتجات المصرية من أكثر المنتجات طلبا على مستوى العالم، وما قام به الرئيس اليوم من إطلاق مبادرة للمصالحة في هذا القطاع حتى يستفيد هؤلاء المصنعون من الإنتاج والبيع بشكل مقنن في مجالات كالمدارس والمستشفيات والطرق، وسيستفيدون في إحداث توسعات بأعمالهم.