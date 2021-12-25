8 شروط لأداء عمرة رجب وشعبان ورمضان.. أبرزها سلبية مسحة كورونا

يبحث الكثيرون خلال الفترة الحالية، بعد إعلان المملكة العربية السعودية عودة حركة الطيران مع مصر، وذلك للراغبين في أداء مناسك العمرة، وإعلان مجلس الوزراء الاشتراطات الخاصة بموسم العمرة لأشهر رجب وشعبان ورمضان من العام 1443 هـ، عن الشروط الواجب توافرها في المسافرين لأداء المناسك.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات المتنوعة والمختلفة التي تقدمها للقراء، اشتراطات مجلس الوزراء الخاصة بموسم العمرة لأشهر رجب وشعبان ورمضان، وذلك في السطور التالية:

اشتراطات العمرة لأشهر رجب وشعبان ورمضان

وجاءت اشتراطات مجلس الوزراء لأداء مناسك العمرة للراغبين والشركات السياحية، والتي جاءت كالآتي:

أن يكون عمر المتقدم للعمرة تجاوز 12 عاما قبل بدء رحلة العمرة.

وجود جواز السفر الخاص بالمسافر ساري المفعول لمدة عام على الأقل.

أن يكون حاصلا على أي من التطعيمات الخاصة بكورونا والمعتمدة في المملكة العربية السعودية.

شروط أداء مناسك العمرة

وتضمنت شروط مجلس الوزراء لأداء مناسك العمرة ما يلي:

- تقديم صورة شخصية بقياس 4×6 بخلفية بيضاء للحصول على تأشيرة العمرة.

- أن تكون نتيجة تحليل مسحة pcr الخاص بالسفر بفيروس كورونا سلبية.

- يتم إجراء المسحة قبل السفر للعمرة بنحو 48 ساعة أو 72 ساعة بحد أقصى، وذلك وفقا لما تحدده الضوابط المنظمة للعمرة.

- يجب أن تتعدى المدة ما بين موعد السفر للعمرة والحصول على الجرعة الثانية للتطعيم نحو أسبوعين.

- يشترط تقديم شهادة صحية بالحصول على اللقاح تحتوى على «qr code»، من وزارة الصحة بنوع التطعيم الذي حصل عليه، وأن تكون الشركة المتقدم إليها عضوا في غرفة شركات السياحة.