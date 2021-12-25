أسرة الشاب المقتول على يد بلطجية بكفر البتانون: «كان بيجهز لحفل زفافه»

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية كفر البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بالمنوفية، بعد مقتل شاب يدعى محمد جمال، على يد مجموعة من الشباب بسبب خلافات بينهم، وتم تشييع الجنازة وسط حالة من الحزن الشديد بعد مشاركة القرية عن بكرة أبيها في تشيع الجثمان إلى مثواه الأخير.

خال الشاب المقتول في كفر البتانون: ضربوه بالساطور على رأسه

وقال أشرف حبيب خال الشاب المتوفي، إن محمد جمال قتل غدرا على يد مجموعة من البلطجية في القرية وبعدها فروا هاربين من القرية، مؤكدا أنهم قاموا بطعنه عدة طعنات نافذه ومتفرقة بالجسم وانهالوا عليه بالضرب مستخدمين «ساطور»، وأسلحة بيضاء، وقاموا بضربه على رأسه حتى أصيب بكسر في الجمجمة ونزيف، وقاموا بضرب شقيقه وإصابته بكسور، والاعتداء على والده بالضرب.

وأضاف «حبيب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفقيد كان يعمل باليومية للإنقاق على أسرته ومساعدتهم، فضلا عن استعداده لحفل زفافه بعد 9 أشهر، مؤكدًا أن آخر مكالمة أجراها كان مع خطيبته، وأكد لها أن بعض البلطجية يقومون بالاعتداء عليه بآلات حادة.

أهالي القرية يطالبون بالقبض على المتهمين وتقديمهم للمحاكمة

وطالب عدد من أهالي قرية كفر البتانون في المنوفية، في بث مباشر عبر «الوطن»، الأجهزة الأمنية بالقبض على المتهمين وتقديمهم للمحاكمة ليكونوا عبرة لغيرهم، مؤكدين أن الشباب كان معروفا بين الجميع أنه خدوم ولا يتأخر عن خدمة أحد، وكان يعمل لمساعدة أسرته وتجهيز نفسه للزواح خلال الفترة المقبلة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.