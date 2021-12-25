«حياة كريمة»: إنشاء مجمعات للخدمات الحكومية ومراكز لتنمية الأسرة بالأقصر

قالت مؤسسة «حياة كريمة» إن نسبة تنفيذ أعمال إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية فى محافظة الأقصر متقدمة، ووصلت إلى 80% فى مختلف المواقع، وأضافت، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أن نسبة التنفيذ شملت 13 مجمعاً، منها مجمع خدمات قرى «الدير، والشغب، وتوماس، والنمسا، والنجوع، والكيمان» بمركز إسنا، وقرى «الرياينة، والرزيقات، والسلام» بأرمنت، وأكملت: تم البدء فى تنفيذ مراكز تنمية الأسرة والطفولة فى القرى المستهدفة، حيث يجرى العمل على تنفيذ 4 مراكز تنمية أسرة وطفولة بمركزى إسنا وأرمنت.

وأشارت المبادرة إلى أنه تم تنفيذ مجمعات زراعية لتقديم الخدمات الزراعية والبيطرية وتجميع الألبان، منها مجمع خدمات زراعية فى قرى «الدير، والشغب، والحلة، والكيمان» بإسنا، ومجمع خدمات زراعية داخل قرى «الرزيقات والمحاميد والرياينة والسلام» بأرمنت.

وفى قنا، أكدت مؤسسة «حياة كريمة» أنه جارٍ العمل داخل مجلس قروى القارة بمركز أبوتشت، فى العديد من المشروعات، منها الصرف الصحى بعزبة البوصة، وتطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية بالقارة الجديدة بنسبة إنجاز 85%، ومجمع الخدمات فى مجلس قروى القارة بنسبة 80%، وفى مجلس قروى أبوشوشة بأبوتشت، تم البدء فى الحفر للصرف الصحى داخل قرية العليمات الشرقية التابعة للبحرى سمهود. وأعلنت المؤسسة الانتهاء من إنشاء وتأسيس أول مكتبة من مكتبات «حياة كريمة» بالتعاون مع وزارة الثقافة بقرية المراشدة، فى إطار الاستراتيجية المتكاملة للمبادرة الرئاسية وتوحيداً للجهود المشتركة مع وزارة الثقافة، وإيماناً بأهمية إنشاء المكتبات الثقافية لنشر الوعى والمعرفة فى مختلف قرى محافظات المبادرة. وتأتى قنا كأولى المحافظات التى يجرى تنفيذ المكتبات بها فى الصعيد، حيث تخدم المكتبة جميع الأعمار من الأطفال والشباب وكبار السن، وتخصيص ساحات خارجية لإقامة الفعاليات الثقافية والتوعوية والأنشطة المختلفة لتنمية المهارات. ويراعى تصميم مكتبات «حياة كريمة» أن تتناسب مع طبيعة كل محافظة، مع مراعاة الهوية البصرية الخاصة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».