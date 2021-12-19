«التعليم» تطالب موجهي الإدارات بإعداد تقارير عن المنهج ومستوى الطلاب

طالبت الإدارات التعليمية، موجهي الأوائل لكل مادة دراسية، بإعداد تقرير شامل وفصل، عن التفاصيل النهائية لشرح المقررات الدراسية للطلاب واستكمال الجرعة التعليمية كاملة، طبقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتأكد من الانتهاء من الشرح قبل انطلاق الامتحانات النصفية في يناير المقبل.

التقارير تشمل الوقوف على مستوى الطلاب

في البداية أكد الدكتور أشرف محمد، مدير إدارة شبرا التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، أنه تم التنبيه على موجهي الأوائل لجميع المواد الدراسية الأساسية، بضرورة إعداد تقرير شامل ومفصل عن شرح المقررات الدراسية ومستوى الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

وأضاف «محمد» لـ«الوطن»، أن التقارير يشمل الانتهاء من شرح المقرر الدراسي قبل انطلاق الامتحانات، والوقوف على مستوى الطلاب من خلال جميع التقييمات السابقة التي تمت في الفصول التعليمية، مؤكدًا أن هذه التقارير تفيد في الوقوف على مستوى امتحانات الفصل الدراسي الأول.

تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بمختلف اللجان

وتابع مدير إدارة شبرا التعليمية، أن الإدارة كثّفت من استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، بالتنسيق الكامل مع جميع المدارس، موضحا أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة في مختلف اللجان الامتحانية للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

وأوضح الدكتور أشرف محمد، أن الامتحانات ستعقد في مستوى الطالب المتوسط، وتعتمد على فهم الطالب للمقرر الدراسي وقياس مخرجات التعلم، مؤكدًا أنه سيتم مراعاة الظروف التي تمر بها الأسر المصرية بسبب فيروس كورونا.

وأشار إلى أن سيتم إعداد قوائم نهائية بأسماء الطلاب المقرر دخولهم امتحانات الفصل الدراسي الأول في المراحل التعليمية، وتوزيعهم على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

التقارير تقلل من نسب الخلل في الامتحانات

كما أكدت مصادر في الإدارات التعليمية، أن التقارير التي يتم إعدادها من قبل الموجهي الأوائل في كل إدارة بالتنسيق مع المدارس تساعد في التعرف على مستوى الطالب ومن ثم وضع أسئلة الامتحانات، وأشارت المصادر لـ«الوطن»، إلى أن مسابقة أوائل الطلاب التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن، ساعدت في التعرف على مستوى الطلاب.

ونوهت إلى أن التقارير تساعد تجنب أي خلل يمكن حدوثه في الامتحانات، مؤكدةً أن الأسئلة ستكون متنوعة وتناسب مستوى الطالب المتوسط، لافتةً إلى تطبيق إجراءات وقائية مشددة ضد فيروس كورونا في اللجان الامتحانية.