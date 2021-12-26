«الوطنية للمقاولات»: مخطط أول مرحلة لتنمية جنوب الوادي يغطي 325 ألف فدان

قال اللواء أركان حرب كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات إنَّ المخطط العام للمرحلة الأولى لمشروع تنمية جنوب الوادي بإجمالي 12 منطقة زراعية بمساحة إجمالية 325 ألف فدان، والمساحة الإجمالية أسفل أجهزة الري المحوري 100 ألف فدان، وإجمالي أجهزة الري المحوري 1103 أجهزة.

11 شركة وطنية تعاونت لتنفيذ مشروع تنمية جنوب الوادي

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، خلال حديثه أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحفل افتتاح مشروع «توشكى الخير»، أنَّ مشروع تنمية جنوب الوادي جرى تنفيذه بالتعاون بين 11 شركة وطنية مصرية تحت إشراف الاستشاري العام للمشروع مركز الدراسات والتصميمات للمشروعات المائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، بحجم عمالة متوسط 5 آلاف فني وعامل ومهندس.

وأضاف أنَّ الأعمال الهندسية لإصلاح المناطق بالمرحلة الأولى عبارة عن شبكات ري وحفر الترع المغذية للمناطق الزراعية ومحطات طلمبات الري وشبكات الكهرباء الداخلية وطرق الخدمة والمدقات لأجهزة الري المحوري وأعمال التسويات والمناطق الإدارية.

5 آلاف فني وعامل ومهندس شاركوا في مشروع تنمية جنوب الوادي

ولفت إلى أنَّ الشركات المنفذة أنهت شبكات الري باستخدام شبكات البولي إيثيلين الأعلى كثافة، التي تشتمل على خطوط شبكات الري بإجمالي 1007 كيلومترات وأعمال حفر بإجمالي 4 ملايين متر مكعب و605 محابس هواء و720 غرفة محابس قفل وغسيل، والترع المغذية بإجمالي طول 19.8 كيلومتر.

وشرح أنَّ إجمالي الحفر وصل لـ5 ملايين متر مكعب وإجمالي التبطين 400 ألف متر مسطح، مشيرًا إلى أنَّ محطات طلمبات الري التي تشتمل على 99 محطة طلمبات بإجمالي 48 طلمبة بقدرات مختلفة، وشبكات الكهرباء الداخلية التي تشتمل على 12350 برجًا هوائيًا، و2247 كيلومتر موصلات هوائية.