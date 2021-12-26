مصدر: قرارات التموين الجديدة لن تؤثر على خدمات البطاقات إلكترونيا

أكد مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار خدمات البطاقات التموينية إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر، وأيضًا من خلال مكاتب الخدمة المطورة ومكاتب التموين المنتشرة في المحافظات، موضحًا أن قرارات التموين الجديدة الجارِ دراستها لم توقف هذه الخدمات.

قرارات التموين الجديدة.. استمرار خدمات التموين إلكترونيًا

وأشار المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن ما تبحثه وزارة التموين حاليًا بشأن قرارات التموين الجديدة لا علاقة له بالخدمات التموينية المتوافرة حاليًا عبر بوابة مصر الرقمية، مؤكدًا أن الخدمات متاحة وفعالة، وأنه لم يتم وقف أيًا من خدمات بطاقات التموين باستثناء الخدمات الأربعة المتوقفة مسبقًا.

خدمات تموينية متاحة عبر بوابة مصر الرقمية ومكاتب التموين:

- تفعيل بطاقة التموين.

- نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى.

- إصدار بدل فاقد أو تالف.

- الاستعلام عن صرف.

- فصل اجتماعي.

- ضم أفراد أسرتي

4 خدمات تموينية متوقفة إلكترونيًا وفي مكاتب التموين أيضًا

1 - إصدار بطاقة تموين جديدة.

2 - إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا.

3 - إضافة صرف تموين لمستحقي خبز.

4 - إضافة الزوجة المحرومة أو غير المقيدة للتموين.

وتجري حاليًا وزارة التموين والتجارة الداخلية، دراسة حول قرارات التموين الجديدة التي ستشمل أن يكون الحد الأقصى لعدد أفراد بطاقة التموين هو فردين فقط، فضلًا عن عدم أحقية الشخص المتزوج بمطالبة الدولة بإضافة أبنائه المواليد بعد الإنجاب، وذلك كأحد سبل مواجهة الحكومة لأزمة تفاقم الزيادة السكانية وزيادة أعداد المواليد، طبقًا لما صرح به الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

تجدر الإشارة إلى أنه حسبما أعلن تقرير حصاد إنجازات وزارة التموين عن العام الجاري، فإن عدد بطاقات التموين الجديدة التي تم استخراجها خلال العام الجاري 2021، وصلت إلى 81 ألف و200 بطاقة تموينية، إضافة إلى استخراج 20 ألف بطاقة تموينية لأصحاب معاش تكافل وكرامة.