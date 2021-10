الهندي أنوبام تريباثي بطل «لعبة الحبار» يكشف كواليس مشاركته في المسلسل

كشف الممثل الهندي أنوبام تريباثي، تفاصيل أداء دور «علي»، في المسلسل الكوري «لعبة الحبار»، الذي حقق نسب مشاهدات عالية على منصة «نتفليكس» الإلكترونية في أكثر من 90 دولة.

ويؤدي الممثل الهندي دور «علي عبد»، وهو مهاجر باكستاني إلى كوريا الجنوبية، وواحد من مئات الأشخاص المثقلين بالديون الذين دخلوا في مسابقة دموية يحصل فيها الفائز على جائزة مالية ضخمة.

قال أنوبام تريباثي إنه لم يكن يتوقع تفاعل الجمهور في العالم مع المسلسل بهذا الشكل، مضيفًا: «شعرنا أن المسلسل سيتم استقباله بشكل جيد، ولكن لم يكن متوقعًا أن يصبح ظاهرة، لم أكن مستعدًا لذلك»، بحسب تصريحاته لموقع «فارايتي».

تريباثي: الجميع يناديني بـ علي

وأضاف: «ما زلت أتذكر 17 سبتمبر 2021، الساعة 4 مساءً، كانت حياتي على ما يرام، ولكن بعد الساعة 5 مساءً، أصبح الأمر ضخما فجأة كان الجميع يراسلني باسم علي»، متابعا: «لقد استمتعت بكل جزء من أداء الدور، لأنني كنت أتقدم أمام الجمهور وأعبر عن نفسي، من الرائع أن أكون شخصًا ثم أعود إلى نفسي مرة أخرى».

وعن اختياره لأداء دور المهاجر الباكستاني ضمن أحداث المسلسل، قال إنه تلقى مكالمة هاتفية في يناير 2020، من وكالة اختيار الممثلين الكورية المتخصصة في الشخصيات الأجنبية، بعد عودته إلى كوريا الجنوبية من رحلة قصيرة إلى الوطن، موضحا: «المرحلة التالية كانت لقاء مع المخرج هوانج دونج هيوك».

أنوبام تريباثي: شاهدت أفلامًا عن المهاجرين من أجل الشخصية

وتابع الممثل الهندي: «في ذلك الوقت لم يكن لدي شكل الجسم الصحيح، كان يجب أن يزيد وزني 5 أو 6 كيلوجرامات، وبدت على الأقل كشخص لديه بعض القوة».

كانت المرحلة التالية هي الإعداد للعب شخصية باكستانية، إذ دخل «تريباثي» في ​​هذا الأمر من خلال مشاهدة أفلام وثائقية لهيئة الإذاعة البريطانية، ومقاطع فيديو على «يوتيوب» حول المهاجرين الباكستانيين وقضاء الوقت مع الأصدقاء الباكستانيين في كوريا الجنوبية لتعلم الفروق الدقيقة في الإملاء باللغة الأردية.

من هو أنوبام تريباثي بطل مسلسل «لعبة الحبار»

نشأ أنوبام تريباثي في نيودلهي بالهند، حيث كان اهتمامه الأساسي هو الموسيقى حتى صادف إنتاج مسرحي لـ «سبارتاكوس»، ومن عام 2006 حتى 2010 ، كان أصبح جزءًا من مجموعة «Behroop» المسرحية، تحت إشراف الكاتب المسرحي الراحل شهيد أنور.

كان الممثل الناشئ يعتزم التقدم إلى المدرسة الوطنية للدراما في الهند، وهي المؤسسة التي أنتجت بعضًا من أفضل الممثلين في البلاد، حتى أخبره أحد الأصدقاء أن هناك منحة دراسية آسيوية كبرى للفنون متاحة لدراسة التمثيل في جامعة كوريا الوطنية للفنون.

اجتاز تريباثي الامتحان المطلوب، وحصل على منحة دراسية والتحق به كطالب جامعي في عام 2010، كانت اللغة مشكلة في البداية ، لكن الممثل أتقن اللغة الكورية في أقل من عامين.بعد التخرج، ظهر تريباثي في ​​العديد من الأفلام والمسلسلات لمدة ثلاث سنوات بما في ذلك الفيلم الناجح «Ode to My Father»، وسلسلة «Descendants of the Sun»، بالإضافة إلى فيلم «Space Sweepers».