متحدث الري: مصر لديها عجز من المياه يقدر بنحو 54 مليار متر مكعب

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي من المشروعات الكبرى، التي لها أهمية كبيرة وبخاصة خلال الفترة الحالية، موضحًا أن مصر تواجه تحديًا كبيرًا في المياه نتيجة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، التي تمثل ضغطًا كبيرًا على الموارد المائية المحدودة في مصر.

العجز المائي في مصر

وأضاف «غانم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم» عبر شاشة DMC، أن الهدف من التوسع في استخدام مياه الصرف الزراعي تغطية جزء من العجز الذي تواجهه موارد مصر المائية، وبخاصة أنها محددة وتقدر بـ60 مليار متر مكعب، مقابل 114 مليار متر مكعب مياه تمثل احتياجات مصر، أي أن مصر لديها عجز من المياه يقدر بنحو 54 مليار متر مكعب.

وتابع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أنه يجرى العمل على إعادة استخدام نحو 20 مليار متر مكعب من المياه، ما بين الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية في الوادي والدلتا، مشيرًا إلى أن الموارد المائية المصرية تتعرض لضغط كبير يتعامل معه من خلال تنفيذ محطات لإعادة استخدام مياه الصرف.

محطات الخلط الوسيط

وأشار إلى أن السنوات الماضية شهدت إنشاء مئات المحطات الصغيرة، وهي محطات الخلط الوسيط بواقع 450 محطة، تحصل على المياه من المصارف، وتحيلها إلى الترع لتغذية بعض المناطق التي تعاني من ضغط في الموارد المائية.

تبطين الترع

وحول ملف تبطين الترع، أكد أن الدولة المصرية تبذل مجهودا كبيرا في هذا الأمر، إذ جرى تبطين نحو 5700 كم ترع من إجمالي 10 آلاف كم، كما جرى توفير اعتمادات مالية لـ2500 كم، ويجرى طرحهم قريبا للتنفيذ.