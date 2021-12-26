بريد الوطن . . لأنك حبيبي

لأنك حبيبى سأنسى

سأتغاضى

سأغفر كل خطاياك

لأنك حبيبى سأحلم

سأتمنى أن أكون فى ظل عينيك

لأنك حبيبى

سأبقى أحيا وأموت بين يديك

لأنك حبيبى ليس ولن يكون لى سواك

لأنك حبيبى سأظل العمر أهواك

فارحل متى شئت لن أنساك

لأنك حبيبى سأمحو ذاك

من كل شىء لكى تبقى أنت كل شىء

لأنك حبيبى

سأمحو ذاكرتى

منى حافظ خلف الله

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