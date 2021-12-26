بريد الوطن . . لأنك حبيبي
كتب:
الوطن
08:42 م | الأحد 26 ديسمبر 2021
صورة تعبيرية
لأنك حبيبى سأنسى
سأتغاضى
سأغفر كل خطاياك
لأنك حبيبى سأحلم
سأتمنى أن أكون فى ظل عينيك
لأنك حبيبى
سأبقى أحيا وأموت بين يديك
لأنك حبيبى ليس ولن يكون لى سواك
لأنك حبيبى سأظل العمر أهواك
فارحل متى شئت لن أنساك
لأنك حبيبى سأمحو ذاك
من كل شىء لكى تبقى أنت كل شىء
لأنك حبيبى
سأمحو ذاكرتى
منى حافظ خلف الله
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