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محمود مسلم

بريد الوطن . . لأنك حبيبي

كتب:

الوطن
08:42 م | الأحد 26 ديسمبر 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

لأنك حبيبى سأنسى

سأتغاضى

سأغفر كل خطاياك

لأنك حبيبى سأحلم

سأتمنى أن أكون فى ظل عينيك

لأنك حبيبى

سأبقى أحيا وأموت بين يديك

لأنك حبيبى ليس ولن يكون لى سواك

لأنك حبيبى سأظل العمر أهواك

فارحل متى شئت لن أنساك

لأنك حبيبى سأمحو ذاك

من كل شىء لكى تبقى أنت كل شىء

لأنك حبيبى

سأمحو ذاكرتى

                                                                     منى حافظ خلف الله 

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