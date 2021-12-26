عم محمود أشهر صنايعي تصليح تلفزيونات بالإسكندرية: مفيش شاشة بتقف قدامي

داخل دكان صغير في منطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، يجلس الرجل السبعيني وسط عشرات التليفزيونات المعطلة، ولا شيء يقف أمام خبرته حيث يمتهن هذه الحرفة منذ قرابة نصف القرن، بعدما ورثها عن والده بدءا من تصليح الراديو حتى الشاشات الذكية، فكل شيء في تطور إلا دكانه البسيط يبقى كما هو مع الزمن.

محمود محمود محمد عيد، 63 سنة، أحد أشهر صنايعية تصليح التليفزيونات والشاشات في الإسكندرية، رجل ذو باع طويل في تلك المهنة فيعرفه الكثير نظراً لاحتياجه إليه لتصليح التليفزيون الذي كان الجهاز الأهم خلال السنوات الماضية قبل دخول الكمبيوتر والهواتف الذكية إلى المنازل.

45 عاما في تصليح التليفزيونات

ويقول محمود عيد، إنه مارس تلك المهنة منذ 45 عاما ورثها عن والده الذي كان يصلح التليفزيونات والراديو في وقته، لافتاً إلى أنه استمر فيها نظرا لاحتياج المواطنين إليها في تلك الفترة كان التليفزيون هو الجهاز الأساسي في أي منزل: «الناس مكانتش تقدر تقعد من غير تليفزيون زمان فكان الكل يطلبني بسرعة أو يجيبوا لي التليفزيون ويقعدوا على أيدي لحد ما يستلموه إنما دلوقتي الكمبيوتر والتليفونات لهت الناس شوية عن التليفزيون فممكن يدوني وقتي في تصليحه».

تصليح الشاشات أسهل من التليفزيونات

يجلس محمود خلف طاولة طويلة تضم تليفزيونات من مختلف الماركات والأحجام بل والنمط الإلكتروني فمنها التليفزيون «المكبب» والشاشات الذكية الحديثة، هذا الأمر لا يهم ذلك الخبير فكلاهما سيتم تصليحه، فأنه يجعله يربط الماضي بالحاضر: «بصلح تليفزيونات من أيام ما كانت بلمبات من جوا، لكن دلوقتي التصليح بقى سهل عن زمان لأن في الأول كنت لازم تصلح لمبة لمبة وتقيسها ودا كان مرهق، حاليا الشاشات أسهل لكنها أصعب في فكها وتركيبها بس مفيش حاجة بتقف قدامي».

أسباب عطل التليفزيونات في الإسكندرية

وكشف خبير تصليح التليفزيونات في الإسكندرية عن أسباب تعطل التليفزيونات والشاشات في المدينة الساحلية: «أغلب المشاكل في تليفزيونات إسكندرية بتكون نتيجة الجو منها اللي يتعطل بسبب الرطوبة زي الليدات اللي بتنور الشاشة، أو دائرة الكهرباء بسبب الرعد».

ووجه محمود نصيحة لمواطني الإسكندرية بضرورة عدم تشغيل التلفزيونات أو الشاشات وقت الرعد حتى لا تتلف الدائرة الكهربائية، مشيراً إلى أن وقت تصليح يتراوح حسب العطل إلى أن أقصى توقيت يصل إلى 4 ساعات، مشيراً إلى أن أسعار التصليح تختلف من عطل لآخر: «الأسعار ماشية ببركة ربنا عشان الناس غلابة ومش لازم نتقل عليها».