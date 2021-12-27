رئيس التحرير

محمود مسلم

شاكر: 5.4 مليار جنيه تكلفة 6 مراكز جديدة لنقل الكهرباء

كتب:

شريف سليمان
11:22 ص | الإثنين 27 ديسمبر 2021
شاكر

شاكر

استعرض الدكتور مهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، منظومة التحكم في الشبكة الكهربائية، مشيرًا إلى أنَّ المركز القومي للتحكم في الطاقة يضم مركز تحكم رئيسي وآخر تبادلي، مضيفًا أنَّ المركز القومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ينتقل إلى مراكز تحكم إقليمية بواقع 6 مراكز قائمة و5 مراكز جار تحديثها ومركز أخير جار إنشاؤه.

مصر بالكامل مغطاة بشبكات قوية لنقل الطاقة الكهربائية

وأضاف شاكر، خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحطة بنبان للطاقة الشمسية وعدد من مشروعات قطاع الكهرباء بصعيد مصر، أنَّ مصر بالكامل مغطاة بشبكات قوية لنقل الطاقة الكهربائية، مستعرضًا تحكمات الشبكة القومية لنقل الكهرباء حسب الجهد والفائق، إذ كان عددها قبل 2014 يبلغ 7 مراكز فقط، إضافة إلى 6 مراكز جار العمل على إنشائها بتكلفة استثمارية قدرها 5.4 مليار جنيه.

نحاول رفع كفاءة تشغيل محطات الكهرباء إلى أقصى درجة ممكنة

وأكّد وزير الكهرباء، إنَّه سيجرى افتتاح مركز تحكم إقليمي امصر الوسطى ومصر العليا اليوم، متابعًا أنَّ الوزارة تحاول رفع كفاءة التشغيل إلى أقصى درجة ممكنة وهو ما يساعد على عدم وجود انقطاعات في توصيل الطاقة الكهربائية.

اقرأ المزيد:

شاكر: 27 مليار جنيه لتحويل محطات توليد الكهرباء لنظام الدورة المركبة

شاكر: 55 مليار جنيه تكلفة تنفيذ محطات توليد كهرباء غير مستكملة من 2014

شاكر: 47 مليار جنيه استثمارات خطة عاجلة لحل مشكلة الكهرباء في 8 أشهر

محسن جابر يطالب هاني شاكر بإلغاء وقف مؤديّ المهرجانات: «اتقطع رزقهم»

«شاكر»: «رئيس الوزراء عنده عداد كهرباء مسبق الدفع في منزله»

هاني شاكر الغلابة بالأقصر.. «فهد» يمتلك صوت أمير الغناء العربي «فيديو»

تفاصيل أزمة هاني شاكر وشيرين عبدالوهاب.. بدأت بـ«سخرية» وانتهت بـ«دعم»