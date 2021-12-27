شاكر: 5.4 مليار جنيه تكلفة 6 مراكز جديدة لنقل الكهرباء

استعرض الدكتور مهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، منظومة التحكم في الشبكة الكهربائية، مشيرًا إلى أنَّ المركز القومي للتحكم في الطاقة يضم مركز تحكم رئيسي وآخر تبادلي، مضيفًا أنَّ المركز القومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ينتقل إلى مراكز تحكم إقليمية بواقع 6 مراكز قائمة و5 مراكز جار تحديثها ومركز أخير جار إنشاؤه.

مصر بالكامل مغطاة بشبكات قوية لنقل الطاقة الكهربائية

وأضاف شاكر، خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحطة بنبان للطاقة الشمسية وعدد من مشروعات قطاع الكهرباء بصعيد مصر، أنَّ مصر بالكامل مغطاة بشبكات قوية لنقل الطاقة الكهربائية، مستعرضًا تحكمات الشبكة القومية لنقل الكهرباء حسب الجهد والفائق، إذ كان عددها قبل 2014 يبلغ 7 مراكز فقط، إضافة إلى 6 مراكز جار العمل على إنشائها بتكلفة استثمارية قدرها 5.4 مليار جنيه.

نحاول رفع كفاءة تشغيل محطات الكهرباء إلى أقصى درجة ممكنة

وأكّد وزير الكهرباء، إنَّه سيجرى افتتاح مركز تحكم إقليمي امصر الوسطى ومصر العليا اليوم، متابعًا أنَّ الوزارة تحاول رفع كفاءة التشغيل إلى أقصى درجة ممكنة وهو ما يساعد على عدم وجود انقطاعات في توصيل الطاقة الكهربائية.