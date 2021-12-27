شاكر: إجمالي استثمارات تأمين الكهرباء في مصر يصل لـ355 مليار جنيه

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ استثمارات تأمين الطاقة الكهربائية في مصر، وصلت إلى نحو 355 مليار جنيه منذ 2014 حتى الآن، موضحا أنّ الدولة أنفقت على الصعيد 102 مليار جنيه، وهي أرقام كبيرة ساهمت في القضاء على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، بسبب ضعف القدرات الإنتاجية في المحطات.

القدرات الكهربائية في صعيد مصر

وأضاف شاكر، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية افتتاح مشروعات في قطاع الكهرباء ومجمع محطات بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، أنّ القدرات الكهربائية الموجودة في صعيد مصر حاليا تصل إلى 12 ألف ميجاوات، بزيادة قدرها 8823 ميجاوات، منذ 2014 وحتى الآن.

محطة غرب أسيوط الغازية

وتابع وزير الكهرباء، أنّ افتتاحات اليوم تشمل محطة غرب أسيوط الغازية، والتي بدأ العمل بها في 2015، وبدأت أعمال التشييد التجاري في 2018.

وتبعث القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس السيسي، رسائل عدّة لأهالي الجنوب بالافتتاحات التنموية التي تشهدها البلاد منذ فترة ضمن فعاليات »أسبوع الصعيد«، مفادها أنّ الدولة تقف إلى جانب المواطنين كافة، وأهالي الصعيد خاصة، للوصول إلى التنمية الشاملة التي تحقق الرخاء والرفاهية للجميع.