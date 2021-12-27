شاكر: 440 مليون جنيه تكلفة محطة بنبان.. و 75 مليار لمنظومة نقل الكهرباء

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنّ محطة «بنبان»، للطاقة الشمسية في أسوان، تكلفتها الإستثمارية 440 مليون جنيه، موضحا أنّ المحطة تلقت تمويلًا من كافة المستثمرين المصريين والأجانب المساهمين في إنشاء المحطة.

وأشار وزير الكهرباء إلى أنّ الوزارة أصبح لديها محطات محولات متنقلة، خصوصا وأنّ بناء المحطات يستغرق أكثر من عام، ولذلك تم إنشاء مجموعة من المحطات المتنقلة، بحيث يمكن نقلها إلى أي مكان يحتاج لكهرباء حتى يتم بناء محطة هناك.

إجمالي استثمارات منظومة نقل الكهرباء 75 مليار جنيه في 7 سنوات

وأضاف وزير الكهرباء خلال حديثه في حفل افتتاح محطة «بنبان»، للطاقة الشمسية، ومشروعات طاقة كهربائية بصعيد مصر، أن إجمالي استثمارات دعم وتحديث منظومة نقل الكهرباء سواء خطوط ومحولات من 2014 وحتى 2021 وصلت لنحو 75 مليار جنيه، مشيرا إلى أنّ التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية والاستصلاح الزراعي الكبرى في مناطق مختلفة جاري العمل بها مع الهيئة الهندسية، حيث يجري مواكبة النمو الهائل في الطلب على الطاقة الكهربائية.

وشرح وزير الكهرباء أنّ محطة العوينات الجديدة تعمل بجهد 220 كيلو فولت، ومحطة جبل الكامل جهد 66 كيلو فولت، موضحا المشروع القومي لتنمية سيناء يستهدف زراعة 270 ألف فدان والوزارة كانت معنية بتوصيل الطاقة الكهربائية لتلك المشروعات، بالأحمال المختلفة لمختلف الإستخدامات، وإجمالي الأحمال يصل 2400 ميجاوات لتنمية شمال سيناء وسيحدث نقلة نوعية هائلة هناك.