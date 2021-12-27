الكهرباء: لم نخفف الأحمال منذ يونيو 2015.. ومحطات سيمنز تعوض قيمتها في 6 سنوات

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ الدولة لم تلجأ منذ يونيو 2015 لتخفيف الأحمال في الطاقة الكهربائية، وتسعى إلى تحسين شبكات الجهد الفائق والعالي والمتوسط، مشيرا إلى أنّ الدولة أضافت قدرات كهربائية منذ 2014 وحتى نهاية العام الحالي، قدّرت بنحو 29 ألفا و779 ميجاوات.

ما يحدث في مصر مثال يحتذى به لأفريقيا

وأضاف وزير الكهرباء، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل افتتاح مشروعات تنموية في قطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد، ومجمع محطات بنبان للطاقة الشمسية، أنّ الدولة أدخلت خلال 7 سنوات طاقة كهربائية قدّرت بنحو 14 ضعف قدرة السد العالي، متابعا: «كنت في مؤتمر برا مصر، والكل أجمع على إن اللي بيحصل في مصر مثال يُدرّس ويحتذى به، خصوصا للدول الأفريقية».

انخفاض معدل استهلاك الوقود

وتابع شاكر، أنّ إجمالي قدرات التوليد الموجودة في الشبكة القومية للكهرباء، تقدّر بنحو 59 ميجا وات لـ75 محطة لتوليد الكهرباء، مشيرا إلى انخفاض معدل استهلاك الوقود وتخفيض الانبعاثات، خاصة منذ بداية التعاون مع محطات سيمنز.

وأشار وزير الكهرباء، إلى أنّ تشغيل محطات سيمنز كـ«حمل قاعدة» في فترة تتراوح من 5 لـ6 سنوات، كان من شأنه توفير الوقود الذي يغطي المحطات الثلاث التي تعاقدنا عليها مع سيمنز، والذي يقدّر بنحو 6 مليارات دولار، هي قيمة المحطات الثلاث.