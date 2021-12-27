الكهرباء: مركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية تكلف 840 مليون جنيه

قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنَّ التكلفة الاستثمارية لمركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية الجديدة تقدر بنحو 840 مليون جنيه، مبينًا أنَّه سيجرى الانتهاء من تنفيذها خلال 24 شهرًا، إذ بدء التعاقد مع التحالف الفائز «حسن علام وسيمنز» في ديسمبر 2020.

إنهاء الأعمال الإنشائية لمبنى تحكم العاصمة الإدارية في الربع الأول من 2022

وأضاف شاكر، خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحطة بنبان للطاقة الشمسية وعدد من مشروعات قطاع الكهرباء بصعيد مصر، أنَّه من المخطط الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمبنى تحكم العاصمة الإدارية في الربع الأول من العام المقبل، والانتهاء من المركز بالكامل بنهاية 2022.

تصنيع أشباه الموصلات مشكلة تواجه العالم أجمع

وتابع وزير الكهرباء، أنَّ تصنيع أشباه الموصلات من أهم المشكلات التي تواجهها الوزارة والعالم أجمع، لافتًا إلى أنَّ شركة سيمنز بحثت الأمر وأبلغت أن التسليم يجب أنَّ يكون خلال 24 شهرًا.