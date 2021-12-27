الكهرباء: 1058 مليار جنيه تكلفة استثمارات المشروعات خلال 7 سنوات

قال الدكتور مهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ إجمالي عدد القرى المستهدفة من مشروع «حياة كريمة»، يبلغ 1447 قرية في 52 مركزًا، ومن المتوقع إتاحة أكثر من 14 ألف محول كهرباء و18 ألف كشك و60 ألف عمود إنارة.

وأضاف «شاكر»، خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحطة بنبان للطاقة الشمسية، وعدد من مشروعات قطاع الكهرباء بصعيد مصر: «هناك حجم عمل هائل، ومنذ عام 2014 وحتى الآن جرى إضافة 8822 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء في صعيد مصر، وغيرها من المشروعات الكهربائية، بتكلفة 135 مليار جنيه موزعة على توريد ونقل وتوزيع الكهرباء».

وتابع: «منذ عام 2014 بلغ إجمالي استثمارات المشروعات الحالية والمستقبلية 1058 مليار جنيه».