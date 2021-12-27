تجارة الإسكندرية: أمازون وفيسبوك قيمتهما تتعدى حجم اقتصاديات دول عربية

قال الدكتور السيد الصيفي عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، إن قيمة شركة أبل الأمريكية أصبحت تتعدى 3 تريليون دولار وتتعدى قيمتها حجم البورصات العربية مجتمعة، متابعًا أن حجم البورصة المصرية تضم أكثر من 220 شركة كبرى لا يزيد عن 45 مليار دولار أي أنها لا تمثل نسبة مقبولة من شركة أبل.

امازون وفيس بوك قيمتها تتعدى حجم اقتصاديات دول عربية

وأضاف في بيان له، أن شركات مثل «امازون وفيس بوك» تصل قيمتها إلى 2 تريليون دولار وتتعدى حجم اقتصاديات دول عربية، وهو تحدي حقيقي للاقتصاديات العربية والشركات المصرية لاكتشاف الاستثمارات الجديدة الموجهة للتكنولوجيا والاتصالات الحديثة والخدمات الإلكترونية.

جاء ذلك في ملتقى الشركات الذي نظمته كلية التجارة جامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، ونواب رئيس الجامعة، والدكتور السيد الصيفي عميد تجارة الإسكندرية، والدكتور علاء الغرباوي وكيل كلية التجارة لشئون المجتمع وتنمية البيئة.

كلية التجارة بالإسكندرية تضم أكثر من 46 ألف طالب

وأشار الصيفي، إلى أن كلية التجارة بالإسكندرية تضم أكثر من 46 ألف طالب يحتاجون إلى التوظف فور التخرج - وهو شيء لا تستطيع أن تقدمه الدولة ويحتاج إلى التركيز على مشروعات ريادة الأعمال وفكر المشروعات الصغيرة وتشجيع فكر العمل الجماعي للشباب ودعم مشروعات الابتكار لخلق منتجات وخدمات جديدة وهى تحتاج دعم ومساندة رجال الأعمال، وكذلك انطلاق وروح الشباب لتحقيق النجاح في السوق المصري، وهو سوق قوي يضم أكثر من 100 مليون مستهلك.

وأكد الصيفي، أن استيعاب كلية التجارة جامعة الإسكندرية يجب ألا يزيد عن 2500 شاب وهو قرار مجلس الكلية وحقيقة أن ما نستقبله كل عام يزيد عن 13 ألف طالب، ولكن ما يطمئنا أن جميع المؤسسات الخاصة والعامة لا تستطيع التخلي عن توظيف المحاسبين والإداريين من خريجي كلية التجارة.

توفير فرص تدريب لطلاب كلية التجارة خلال الإجازة الصيفية

وتابع الصيفي، أن الخريجين مطلوب منهم تطوير المعرفة والعلوم والمهارات لديهم للحاق بسوق العمل المتنافس –خاصة أن مصر تشهد الآن تطويرا ملموسا وقويا في كافة المجالات يوما بعد يوم مما سيسمح بفتح فرص العمل للآلاف الخريجين سنويا ليساهموا في النهضة ومصر الجديدة.

ومن ناحيته قال الدكتور علاء الغرباوي وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة، إن ملتقى الشركات والبنوك يعقد للعام الرابع على التوالي رغم جائحة كورونا - ويستهدف إلى فتح قنوات حقيقية بين الجامعة والصناعة والتجارة والبنوك لتوفير فرص تدريب لطلاب كلية التجارة خلال الإجازة الصيفية - وكذلك فرص توظيف حقيقية في المستقبل، كما أن المشاركين من ممثلي الشركات الكبرى والعالمية يساهمون بقوة في تعليم الشباب المهارات المطلوبة في سوق العمل واكتساب خبراتهم الطويلة.