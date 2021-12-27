إخلاء سبيل نجل رجل أعمال شهير في سباق سيارات الواحات

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل نجل رجل أعمال شهير في أكتوبر، بعد وفاة شاب خلال سباق سيارات أمس، وتبين أن نجل رجل الأعمال هو ابن مالك مجموعة مدارس خاصة، وأنه كان مشاركًا في السباق بسيارته مع صديقه على طريق الواحات، وأن صديقه توفى عندما اختلت عجلة القيادة في يده خلال السباق، واصطدمت سيارته بصندوق سيارة نقل، فمات في الحال، بينما فر نجل رجل الأعمال هاربًا، خشية المساءلة القانونية، ولم يشارك في إسعاف الشاب على طريقة حادث كريم الهواري، نجل رجل الأعمال محمد الهواري الشهير بحادث الشيخ زايد.

سباق سيارات ووفاة شاب

وأوضحت تحريات المباحث، التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن صديق الشاب المتوفى انصرف من مكان الحادث بسيارته خشية المساءلة القانونية، على طريقة كريم الهواري نجل رجل الأعمال محمد الهواري، المتهم في حادث الشيخ زايد، وأن أجهزة الأمن تمكنت من القبض على صديق الشاب المتوفى في حادث سباق سيارات، وتحرر محضر بالواقعة، وبسؤاله اعترف بتفاصيل ما حدث، وأنه كان في سباق مع صديقه المتوفى قبل أن يفقد السيطرة على سيارته، ويلقى مصرعه في الحال.

التحفظ على سائق النقل

كما ألقت القوة الأمنية التي قادها المقدم إسلام المهداوي رئيس أول أكتوبر القبض على سائق النقل، وبسؤاله أقر أنه كان يسير في طريقه وفوجئ بسيارة الشاب المتوفى تصطدم به من الخلف، ما تسبب في إحداث تلفيات كبيرة بسيارته، وأنه أسرع بالاتصال بشرطة النجدة عقب الحادث.

القبض على نجل مالك مجموعة مدارس

وأوضحت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أن صديق الشاب المتوفى في سباق السيارات، نجل مالك مجموعة مدارس شهيرة، وأنه اعترف بأنه كان في سباق مع صديقه، وأنهما اتفقا على السباق بسيارتيهما على طريق الواحات وأثناء دخولهما على وصلة دهشور انقلبت سيارة صديقه واصطدمت بصندوق سيارة نقل ما ساهم في سرعة وفاته وأنه خاف من المساءلة القانونية فأسرع هاربًا بسيارته من مكان الحادث.