حظك اليوم برج القوس الاثنين 27-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس من الشخصيات المتفائلة والتي تشعر بالطاقة والسعادة خلال تلك الفترة، خاصة انه محاط بالكثير من الأصدقاء والمحبين الذين يقدمون له كافة الدعم، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

اليوم تناغم القمر مع المريخ يمدك بروح تفاؤل والمناخ مثالي للتقدم وتتحسن لياقتك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

القمر في منزل الأصدقاء.. واليوم قد تجد الأحباب والأصحاب من حولك يمنحونك اهتماما كبيرا ويدعمون تقدمك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.