واشنطن ترفض التعليق على تقرير حول الغارات الإسرائيلية على سوريا

أعلنت الولايات المتحدة، رفضها التعليق على تقرير صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية الأخير حول الغارات الإسرائيلية على سوريا، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر، خلال مؤتمر صحفي، إن الوزارة رأت التقارير عن الغارات الجوية طبعا، ولا تستطيع الإدلاء بأي تعليقات بهذا الخصوص، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وجاء تصريحات بورتر، تعليقا على مقال لـ«واشنطن بوست»، أشار إلى أن الغارات الذي نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي في يونيو 2021 ومارس 2020 على سوريا، استهدفت مواقع اعتقدت «تل أبيب» بأنها قد تستخدم لصناعة أسلحة كيميائية.

من جانبها، استهدفت فصائل مسلحة، مساء أمس الاثنين مركز ناحية ذيبان التابع لقوات سوراي الديمقراطية، المعروفة اختصارا باسم «قسد» المدعومة أمريكيا في ريف دير الزور الشرقي.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، إن الهجوم أسفر عن وقوع أضرار في مركز الناحية وتعطيل عدد من السيارات التابعة لـ«قسد».

وفي العراق، أظهرت بيانات مفوضية حقوق الإنسان، الخاصة بالعام 2021، حقائق وإحصاءات مفزعة عن واقع الأطفال العراقيين الصعب.

مفوضية عراقية: مليون طفل عراقي انخرطوا في سوق العمل

وأشارت المفوضية العراقية، إلى وجود 5 ملايين يتيم في العراق «نحو 5 %» من إجمالي عدد الأيتام في العالم، موضحة ان مليونا طفلا عراقيا، انخرطوا في سوق العمل.

وتابعت «مفوضية حقوق الإنسان» العراقية، ان 4 ملايين ونصف مليون طفل ترزح عوائلهم تحت مستوى خط الفقر.

وفي سياق آخر، أعلنت السلطات، أن وفدا قنصليا في «وارسو» سيتوجه إلى حدود بولندا مع ألمانيا لمنح جوازات مرور للعراقيين الراغبين بالعودة الطوعية إلى بلادهم.

وهذه المرة الأولى، التي يزور فيها وفد السفارة العراقية في وراسو معسكر مخيمات اللاجئين في مدينة ودرزسين البولندية، فيما ذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، أن المخيم يضم 403 مواطنين عراقيين.