أبناء السودان يفوزون بكأس رئيس جامعة المنصورة على حساب سوريا

فاز فريق الطلاب السودانيين الوافدين بجامعة المنصورة بكأس رئيس الجامعة فى كرة القدم، بعد تغلبه في المباراة النهائية على منتخب سوريا، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، بالصالة المغطاة بالقرية الأوليمبية بجامعة المنصورة، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف كل من الدكتور أحمد أنور العدل، المشرف على إدارة الوافدين بالجامعة، وسحر العراقي، مدير الإدارة.

حضور رسمي مكثف من قيادات جامعة المنصورة

شهدت المباراة النهائية على كأس رئيس جامعة المنصورة حضور كل من الدكتورة سحر توفيق، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة في جامعة المنصورة، والدكتور أحمد أنور العدل، المشرف على إدارة الوافدين بالجامعة، والدكتور محمود أبو المجد، مدير نادي النيل بالجامعة، وإبراهيم فهمي، مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، والدكتورة داليا رسلان، منسق شئون الوافدين بكلية الآداب، والدكتور أحمد الطنبولي، منسق شئون الوافدين بكلية التربية الرياضية، والدكتورة وداد صابر، منسق الأنشطة الطلابية بكلية التمريض، والدكتور محمد مطر، منسق الأنشطة الطلابية بكلية التربية، وباسم المهدي، ممثل الشركة المساهمة في تنظيم البطولة.

مشاركة الطلاب الوافدين في المنافسة على كأس رئيس جامعة المنصورة

وشارك في دورة كأس رئيس جامعة المنصورة لكرة القدم مجموعن من الفرق من كل دولة من الدول التي يمثلها الطلاب الوافدون بالجامعة، وأقيمت فعاليات الكأس خلال الفصل الدراسي الأول، وأسفرت عن فوز فريق السودان بالمركز الأول، بينما جاء فريق سوريا في المركز الثاني، وفريق فلسطين في المركز الثالث.

وأقيمت على هامش ختام الدورة فقرة فنية موسيقية، تحت إشراف الدكتورة داليا خليفة، مدير إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، وتنفيذ الفنان محمد حاتم.