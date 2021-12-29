حظك اليوم برج الثور الأربعاء 29-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج الثور قدرة على وضع استراتيجيات وخطط بتفاصيل واضحة ومنظّمة لحل المشكلات، كما يتحلى بالصبر ولا يخاف من الانتظار ولا يقلق منه، ويُفضّل التفكير بالأمور بدقة، وتروّي قبل التصرّف وأخذ القرارات.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

تميل اليوم نحو التعامل بحسم مع أنماط مختلفة من البشر، فقط تأن في قرارك وردود أفعالك واحمِ حقوقك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

الفلك ينصحك أن تقاوم التشنج وسرعة الانفعال والحساسية الشديدة مع من تحب.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنان عادل إمام ويوافق تاريخ ميلاده 17 مايو.