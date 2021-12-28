الداخلية: ضبط 7697 شخصا لعدم الالتزام بإرتداء الكمامات

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط مخالفى إجراءات الوقاية من كورونا

وأوضح بيان الداخلية ضبط 7697 شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 7673 شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 24 لم يسددوا الغرامة المقررة.

وأضاف البيان أنه تم تحرير 810 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 194 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1154) أرجيلة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.