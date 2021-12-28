سائق ينتقم من صاحب منزل: طرده من شقته فأشعل النيران فيها

كثّفت وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بتضرره من سائق توك توك مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، واتهمه بإضرام النيران بشقة سكنية ملك المُبلغ، كائنة بدائرة القسم مستأجرة للمشكو في حقه، بسبب خلافات مالية بينهما حول دفع الإيجار.

حريق في شقة المجني عليه

وبالانتقال والفحص، تبيّن نشوب الحريق بحوائط الشقة محل البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة الأهالي، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبيّن صحة الواقعة، وأنّ المشكو في حقه وراء ارتكابها.

ضبط المتهم

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنّه نظرا لقيام المبلغ بطرده من الشقة محل البلاغ لعدم قدرته على دفع القيمه الإيجارية للشقة، عقد العزم على الانتقام منه، وفي سبيل ذلك وأثناء جمع متعلقاته، أضرم النيران بمرتبه قطنية باستخدام «ولاعة»، ما أدى لاحتراق حوائط الشقة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.