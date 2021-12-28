سيدة تطلب من الرئيس حل أزمة الصرف بقريتها.. والسيسي: «مش هنسيب قرية»

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، «سيدة» من بني سويف حضرت الجولة التفقدية التي أجراها الرئيس، اليوم الثلاثاء، في مدينة أسوان الجديدة، طلبت من الرئيس التدخل لحل أزمة الصرف الصحي بقريتها «قمن العروس» في مركز الواسطى بمحافظة بني سويف.

ورد عليها الرئيس، قائلا: «بدأنا بأصعب حاجة لإنشاء حياة كريمة.. هتقوليلي اللي عندنا صعب.. هقولك صدقيني اللي إحنا اخترناه كان أصعب.. والتلت ده هيخلص في سنة.. هنعمل فيه صرف صحي، ونراجع مياه الشرب والكهرباء، والبيوت اللي حالتها صعبة وهنحسنها، وهنعمل الطرق ونبطن الترع، وهندخل الغاز والاتصالات».

السيسي: «هندخل صرف صحي واتصالات»

وتابع: «ده مش عشان حد جه صوته في ودني فأنا هعمله، إحنا بنتكلم على دولة بتخش على كل ريف مصر في الصعيد والدلتا وأسوان والتوابع بتاعتها، وده موضوع مش متنقي.. وإحنا مش هنسيب حد.. والبرنامج بيغطي القرى اللي في مصر كلها، وهندخل صرف صحي واتصالات، ولو مفيش مدارس هنعمل».

الرئيس: «خلال 3 سنين سينتهي العمل فيها»

وأَضاف: «إحنا أملنا في ربنا سبحانه وتعالى، وخلال 3 سنين سينتهي العمل فيها، وهذا مش وعد مني ولكن من الدولة المصرية، ومر من الـ3 سنين 6 شهور، وبعد انتهاء السنة الأولى سندخل في الثلث الثاني، والسنة الثالثة سندخل على الجزء الثالث وننتهي من كل قرى الريف المصري وليس قريتك فقط».