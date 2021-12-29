«بشرى» يتقمص دور بابا نويل في شوارع الإسكندرية: «ببسط الناس» (فيديو)

بملابس بابا نويل ووجه كرتوني، يتواجد بشرى النصر، 24 سنة، في إحدى شوارع منطقة محطة الرمل بالإسكندرية، ليداعب المارة ويقدم لهم تهنئة الكريسماس، فيما يلتقط الأطفال معه صورا تذكارية بمجرد المرور من أمامه ورؤيته يرقص ويداعب الجميع، ما أضاف البهجة على المنطقة الأعرق والأشهر في وسط المحافظة الساحلية.

بابا نويل يروج لمحمصة في الإسكندرية

الشاب السكندري اعتاد الوقوف في ذلك المكان المواجه لمحطة ترام الرمل، مع الأسبوع الأخير من عام 2021 كعرض ترويجي لأحد المحمصات الشهيرة في تلك المنطقة كون رأس السنة مرتبط بالمكسرات واللب والسوداني، ما دفع تلك المحمصة للاستعانة بذلك الشاب الذي يقف يوميا من الرابعة عصرا حتى العاشرة مساءً، وذلك حتى نهاية العام الجاري.

مجسد بابا نويل: أول مرة أعمل الدور في الشارع

بشرى الذي يجسد دور بابا نويل، أعتاد على فعل ذلك أثناء تواجده في الكنائس بالتحديد مع خدمة مدارس الأحد، إلا أنها المرة الأولى التي يقوم بتلك التجربة في الشوارع، لافتاً إلى أنها تجربة مميزة وأسعدته كونه أدخل البهجة على نفوس المارة.

فرحة رأس السنة في الإسكندرية بسبب بابا نويل

«بشرى» خلال حديثه لـ «الوطن»، أكد أنه على الرغم من تواجده للعمل في تلك المنطقة إلا أن تصويره مع الأطفال والكبار دون مقابل يسعد الجميع، ويجعله يشعر بأنه يقدم خدمة للمواطنين: «الناس نفسها تفرح ولما يعدوا من قصادي يلاقوني برقص وبغني بيشاركوني اللحظة ويفرحوا ودا أفضل حاجة أنك تبدأ السنة بفرحة».