حملات مكبرة لرفع القمامة والمخلفات وتسوية الشوارع بـ3 مراكز في أسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء، برفع مستوى النظافة وتحسين البيئة بكل الطرق الممكنة، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، خاصة مع تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة، مشيراً إلى تنفيذ حملات مكبرة لرفع القمامة والمخلفات لنظافة وتسوية الشوارع والميادين بمراكز الغنايم والقوصية والبداري.

حملات بالغنايم والقوصية والبدارى

كانت الوحدات المحلية بمراكز الغنايم والقوصية والبداري، شنت حملات مكبرة للنظافة ورفع المخلفات وتسوية الشوارع والميادين، إضافة إلى الحملات الدورية واليومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية ؛ وذلك لرفع القمامة والمخلفات الصلبة من أماكن التجمعات والحاويات وصناديق القمامة، وإزالة الأتربة بالشوارع والميادين باستخدام سيارات الكنس الآلي ولوادر وحاويات ومعدات شفط الأتربة، وغيرها من معدات النظافة بالحملة الميكانيكية.

وأسفرت الحملات عن رفع وإزالة حوالي 118 طن قمامة ومخلفات من الشوارع ونقاط تجميع القمامة، وتفريغها بالقلابات، تمهيدا لنقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك، فضلاً عن تتنفيذ أعمال تسوية وتمهيد عدد من الشوارع غير المرصوفة بالقرى والمراكز لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.

خطوط ساخنة لتلقى شكاوى المواطنين

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والتعامل الفورى مع أي حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088)، إضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745)، ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة، وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أي بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.