توجيهات برفع مصادر الضوضاء وتطهير محيط لجان الامتحانات في الجيزة

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنّ مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أنهت استعداداتها لاستقبال امتحانات نصف العام للصفوف الدراسية للعام الدراسي 2022/2021 على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

تطهير دوري في محيط لجان الامتحانات

ووجّه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة في لجان الامتحانات من التطهير الدوري وتحقيق التباعد بين الطلاب وإرتداء الكمامات وتواجد المطهرات مع التأكد من جاهزية المدارس واللجان لإستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسي وتوفير الإضاءة اللازمة وتوجيه مديري الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيز اللجان والإنتهاء من كافة الإستعدادات اللازمة قبل إجراء الإمتحانات بوقت كاف.

رفع مصادر الضوضاء من محيط المدارس

كما وجّه محافظ الجيزة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، لرفع أي إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات على أكمل وجه.

وأكد المحافظ أنّه سيتم تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وربطها بغرف العمليات بالأحياء والمراكز في كل إدارة تعليمية، لمتابعة سير الامتحانات في جميع المدارس، وإزالة أي معوقات قد تواجه سير عملية الامتحانات.

وشدد المحافظ، على الأحياء والمراكز وهيئة النظافة، بتكثيف دوريات رفع كفاءة النظافة بمحيط المدارس ورفع المخلفات أولا بأول.