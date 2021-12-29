لحظة النطق بالحكم بقضية خطف وهتك عرض أستاذة جامعية بالدقهلية (فيديو)

أصدرت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية، في جلستها اليوم الأربعاء، النطق بالحكم في قضية محاكمة المتهم بهتك عرض شقيقته الأستاذة الجامعية، بمساعدة صديقه، والتي جاء الحكم بها حضوريا أولا بمعاقبة محمود السعيد محمد عبده بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند عليه وألزمه المصاريف الجنائية.

رئيس المحكمة للمتهم: عريتها لغريب ينهش لحمها لتأكل ميراثها ظلما

كما عاقبت المحكمة، والتي نقلت تفاصيلها عدسة جريدة «الوطن» في بث مباشر، محمد أحمد محمد صالح، بالسجن المشدد 5 سنوات، عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية ثالثة مصادرة الأقفزة البلاستيكية واللاصق الطبية المضبوطين، ورابعة بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف.

وقال رئيس المحكمة للمتهم، «محمود»: «ألقت بك المقادير في يم الحياة طفلا يتيم الأبوين فقيد الله لك أختًا ما كانت امرأة سوء ولا بغيا، بصرت بك عن قرب وأنت لا تشعر، ومشت بك في دروب الحياة على استحياء حتى بلغت رشدك، ولما شببت عن الطوق ما شددت عضدها بل عريتها لغريب ينهش لحمها لتأكل ميراثها ظلما».

رئيس المحكمة يهيب بعلماء الأمة بأخذ الناس لأحكام الدين وقيم المجتمع

وتابع: «إن هذه القضية ليست في صورتها الحقيقية مجرد واقعة خطف وهتك عرض، إنما هي على النظرة بعيدة المدى أمارة يقينية على خلل اجتماعي وجيل يضرب قيم المجتمع عرض الحائط، لذلك فإن المحكمة تهيب بعلماء الأمة دينا واجتماعا وإعلاما وثقافة وفنا أن خذوا بأيدي الناس إلى أحكام الدين الحنيف وقيم ومبادئ المجتمع الأصيلة القويمة ولن يتأتى ذلك إلا بتكاتف يكون فيه صالح هذا الوطن نصف الأعين وفي مهجة القلوب».

محامي المجني عليها: حكم القضاء هو إحقاق للحق

وقال سيد إبراهيم محامي المجني عليها: «الاتهامات التي كانت موجهة إلى المتهم هي خطف أنثى عن طريق التحايل والإكراه، مقترنة بجريمة هتك عرضها واحتجازها دون وجه حق وسرق بالإكراه».

وتابع: «حكم القضاء هو إحقاق للحق، وإعطاء كل ذي حق حقه، وبينا في أول جلسة للمحكمة أدلة الثبوت في القضية، كما أن تحريات المباحث أكدت خلع ملابس المجني عليها، وأكد شاهد العيان بالنيابة بأن المجني عليها كانت عارية تماما في النصف الاسفل، وهو ما اقتنعت به المحكمة».