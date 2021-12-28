استعدادات بالمنوفية لاستقبال جثامين أسرة توفيت أثناء أداء العمرة بالسعودية

تستعد قرية دبركي التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، لاستقبال 4 جثامين من أسرة واحدة بينهم طفلين، لقوا مصرعهم أثناء أداء مناسك العمرة في حادث مروع في المملكة العربية السعودية، وسط حالة من الحزن الشديد من أهالي القرية، راجين الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

موعد وصول جثامين المتوفين

وأكد ناصر أبو زيد، شقيق المهندس أحمد أبوزيد، الذي توفي برفقة 3 من أسرته في حادث السعودية، أن الجثمان سيصل مصر ظهر اليوم الثلاثاء، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتصاريح الدفن لنقل الجثامين من المملكة العربية السعودية إلى مصر؛ لدفن الجثامين الأربعة في مسقط رأس الأسرة بمحافظة المنوفية.

ضحايا حادث السعودية

وأوضح «أبوزيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحادث تسبب في وفاة 4 وإصابة 3 أشخاص آخرين من الأسرة، أثناء ذهابهم لأداء مناسك العمره، موضحا أن الإصابات لثلاثة من أبناء شقيقه وتتراوح بين نزيف داخلي وبين كسور وكدمات في الجسم، وإصابة طفيفة لطفل رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر فقط.

وأضاف: «أخويا وأسرته عملوا حادث أثناء ذهابهم لأداء العمرة، كانوا قاصدين باب ربنا، وربنا يعلم أن أخويا كان ونعم الالتزام ولا يترك الصلاة، وكان محبوب من الجميع في القرية بالمنوفية وكل من يتعامل معه يحبه»، مؤكدا أن الجميع ينتظر وصول الجثامين لتشيعهم إلى مثواهم الأخير.