أفكار لهدايا المخطوبين في رأس السنة.. تبدأ من 10 جنيهات

48 ساعة نفصلنا عن الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2022، ويفضل الكثيرون التنزه في ليلة رأس السنة، وبداية العام الجديد بالاحتفال سواء في الشارع أو مع من يحبون، لذلك يبحث الكثيرون عن أفكار لهدايا المخطوبين في رأس السنة، لتعبير عن محبتهم ورغبتهم في قضاء العام الجديد معًا.

أفكار لهدايا المخطوبين في رأس السنة

وفي إطار سلسة الخدمات الاخبارية المتنوعة والمختلفة، تقدم «الوطن» في التقرير التالي، أفكارا لهدايا المخطوبين في رأس السنة، بأسعار تتراوح من 10 جنيهات وحتى 100 ألف جنيه.

ألعاب بابا نويل

من أشهر مظاهر الاحتفال برأس السنة الميلادية، ألعاب بابا نويل، وقبعته الحمراء المميزة، لذلك تعتبر أفضل هدية للمخطوبين هي تلك اللعبة، ويبدأ سعرها في السوق المحلية من 10 جنيهات للميدالية، أما الألعاب فيتراوح السعر من 35 جنيهًا وحتى 500 جنيه.

بوكية من الورد

الورد لغة المحبين ويمكن إهداؤه ليلة رأس السنة بين المخطوبين، ويبدأ سعر بوكية الورد من 100 جنيه، ويصل إلى 3000 جنيه، حسب نوع الورد والتغليف.

قبعة أو وشاح صوف

من الهدايا اللطيفة بين المخطوبين، وهو مناسب للشريك، حيث يمكن شراء وشاح أو قبعة للتدفئة في الشتاء، ويتراوح سعر القبعة من 45 جنيهًا وحتى 250 جنيهًا، بينما الجوارب الصوف تبدأ من 75 جنيهًا.

شيكولاتة

تعتبر الشيكولاتة عشق الفتيات، لذلك إذا كنت ترغب في هدية مناسبة، فإن الشيكولاتة هي الأفضل، وتتنوع أسعارها حسب النوع، لكنها تبدأ من 10 جنيهات وتصل إلى 200 جنيه، بينما يبدأ سعر علب الشيكولاتة من 75 جنيهًا وحتى 1200 جنيه.

هدية ذهبية أو طقم ألماس

الذهب أيضا من الهدايا التي تنتشر بين المخطوبين، ويجري تحديد سعر المشغولات الذهبية حسب عدد الجرامات، والعيار، بالإضافة إلى المصنعية، ويصل سعر جرام الذهب عيار 21 لنحو 788 جنيهًا، بينما سعر عيار 24 نحو 901 جنيه، بينما عيار 18 نحو 675 جنيهًا، أما المصنعية فتختلف من مكان لآخر، ويمكنك شراء طقم ألماس وقد يصل سعره لـ100 ألف جنيه.