قاتل عامل سوبر ماركت السلام يمثل جريمته.. سدد له طعنة بالرقبة

مثّل المتهم بقتل عامل سوبر ماركت بالسلام لسرقته، الواقعة بمسرح الجريمة في حضور فريق من النيابة العامة وسط حراسة أمنية مشددة بإحدى شوارع منطقة السلام بالقاهرة، بعدما اعترف بطعن المجني عليه مستخدمًا سلاح أبيض «سكين» وسرقة مبلغ مالي وماكينة فوري الموجودة بداخل المخل وفر هاربًا، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من ضبطه بعد ساعات من الحادث.

المتهم يقطن بالمنطقة منذ 3 شهور

وكشف أحد جيران المجني عليه عن كواليس الواقعة، لـ«الوطن»، موضحًا أن المتهم يقطن بالمنطقة منذ نحو 3 شهور، وتفاجأ الجميع بالواقعة بعدما كشفت «زبونة» للمحل عدم وجود أحد بالداخل، فأخبرت جار المجني عليه، دلف إلى الداخل وأيقظ عامل آخر كان نائمًَا بالمحل؛ ليجد زميله بجوار ثلاجة العرض، وكان جثة هامدة، لا يتحرك، لا يتكلم، فأصيب الجميع بصدمة، وأبلغوا رجال الشرطة، وحينما حضر رجال الشرطة قاموا بتفريغ الكاميرات.

الكاميرات توثق الجريمة

وكشفت الكاميرات لحظة دخول المتهم إلى المحل، وبعد ساعات قليلة من البحث والتحري من قبل رجال الشرطة تمكنوا من ضبطه وعرضه على النيابة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

جرح ذبحي بالرقبة

وأشار الجار إلى أن المجني عليه كان ملقيًا أرضًا وبه جرح ذبحي بالرقبة، كما أنه من محافظة بني سويف وقد جاء للعمل داخل محل السوبر ماركت المستأجر منذ نحو 5 شهور، ولم يكن له أي تعامل مع أحد بالمنطقة، وكان شخص حسن السمعة.

وتبين أن الشاب أقدم على جريمته بهدف السرقة، بعدما سدد للمجني عليه طعنة بالرقبة تسببت في مصرعه على الفور، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.