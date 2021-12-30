ضبط 3 أشخاص بتهمة الإتجار في العملة.. حصيلتهم بلغت 3 ملايين جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول، وآخر، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، مارسا نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، حيث جمع الأول مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وأرسلها للثاني من خلال حوالات على إحدى شركات تحويل الأموال أو على حسابه بإحدى البنوك بالبلاد.

وأوضحت التحريات بحسب بيان عن وزارة الداخلية، أنّ المتهم الثاني استلم واستبدل ما يعادل المدخرات بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، أو توفيرها للتجار والمستوردين راغبي الحصول عليها بأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يتسلمها لأسر العاملين المصريين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

حجم تعاملات المتهمين تخطت مليون جنيه

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول الموجود خارج البلاد، كما تبيّن أنّ حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقا للفحص المستندي تعادل 1٫260٫000 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ صاحب ومدير شركة لتجارة وتوزيع المواد الغذائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان بالإسكندرية، يزاول نشاطا إجراميا تخصص في إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة.

وتابعت التحريات أنّ المتهم يتفق مع بعض عملائه من حاملي جنسية إحدى الدول المقيمين داخل البلاد، على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بآخرين يحملون ذات الجنسية، لإجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع الخاصة بالشركة المملوكة له، وبعد ذلك يسحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة بأحد البنوك ويسلمها لعملائه مقابل حصوله على نسبة، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

المتهم يعترف بالواقعة

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، جرى استهداف المذكور وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبيّن أنّ حجم تعاملاته خلال 3 أعوام بلغ مليوني جنيه مصري، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.