«التعليم» تكشف تفاصيل الامتحانات الورقية للثانوية: 70% للإلكتروني

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع المديريات والإدارات التعليمية ومدارس المرحلة الثانوية بضرورة الاستعداد الجيد لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها في شهر يناير المقبل إلكترونياً بنمط الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، متضمنة عدد من الأسئلة المقالية في المواد الأساسية بجانب الأسئلة الموضوعية.

الأسئلة المقالية ستعقد في ورقة منفصلة على مستوى المدرسة

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، تفاصيل عقد الأسئلة المقالية في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول، مؤكداً أن الأسئلة ستعقد في ورقة منفصلة على مستوى المدرسة ويتم وضعها من قبل المدرسة، موضحاً أنه تم توضيح طبيعة وعدد الأسئلة المقالية للمدارس حتى تتمكن من وضعها، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من كيفية تحقيق مخرجات التعلم.

مخصص للامتحان الإلكتروني 70% والمقالي 30%

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن درجات الأسئلة المقالية التي تعقد ورقياً تأتي ضمن الدرجات المحددة للامتحان كاملة سواء الذي يعقد إلكترونياً أو ورقياً، موضحاً أنه مخصص للامتحان الإلكتروني 70% من الدرجة الإجمالية للامتحان ومخصص للأسئلة المقالية التي تعقد ورقياً 30% من الدرجة الإجمالية.

القومي للامتحانات المنوط بتوضيح آلية وضع الأسئلة للمديريات التعليمية

وتابع المصدر، أن الأسئلة المقالية ستكون مراعية للوقت المخصص للامتحان، ويجب على الطلاب التركيز جيداً في الامتحان وقراءة الأسئلة بعناية، موضحاً أن الوزارة وفرت مجموعة من المنصات التعليمية التي تشرح دائماً المقررات الدراسية وتدرب الطلاب على كيفية الإجابة على الأسئلة التي تقيس الفهم، لافتاً إلى أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، هو المنوط بتوضيح آلية وضع الأسئلة للمديريات التعليمية.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن الأسئلة المقالية في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يتم وضعها من قبل المركز، موضحاً الوزارة شددت على جميع المديريات والإدارات التعليمية بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات وتوزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.