هل يتم تعطيل الدراسة السبت بمدارس القاهرة والجيزة؟.. مصادر تجيب

أثار قرار وزارة التنمية المحلية بتعطيل الدراسة في محافظة مطروح لمدة يومين، اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق أول شهر يناير 2022، العديد من الأسئلة حول مصير الدراسة في محافظتي القاهرة والجيزة.

وكشفت مصادر عن أنه لا توجد أي تعليمات حتى الآن تفيد بتعطيل الدراسة يوم السبت المقبل، ومن يجب على جميع الطلاب وأولياء الأمور الالتزام بالحضور في المدارس التي تعمل في هذا اليوم.

رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي أحداث طارئة

وأكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم في القاهرة والجيزة، أن قرار تعطيل الدراسة في القاهرة والجيزة قرار يعود للمحافظين، وهو ما لم يتم صدوره حتى الآن، وبالتالي فإن الدراسة مستمرة في مواعيدها دون أي تعطيل.

وشددت المصادر على أن جميع الإدارات التعليمية والمدارس ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي أحداث طارئة، والالتزام بعمل غرف العمليات المركزية لمتابعة سير العملية التعليمية.

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أنه تم التنبيه على جميع المدارس والإدارات بضرورة توفير كل المعدات اللازمة لمواجهة ظروف الطقس السيئ، ومراجعة الاستعدادات الخاصة بمواجهة الأمطار والسيول إن وجدت، فضلا عن متابعة المناطق المحيطة بالمدارس خاصة الترع والمصارف التي بها معديات غير آمنة والإبلاغ عنها.

عدم تواجد الطلاب خارج المدارس حال عدم تعطيل الدراسة

ونوهت المصادر إلى أنه في حال تعطيل الدراسة في المدارس يجب على المديرين المتابعة الدورية للمواقع الرسمية للأرصاد الجوية، ونشر تحذيرات توعوية للطلاب وأولياء الأمور، للابتعاد عن أي مواطن خطرة، وصيانة مفاتيح الكهرباء، ومراجعة زجاج النوافذ والأبواب والأسوار، والتأكيد على جميع الطلاب بضرورة عدم التواجد خارج المدارس أثناء اليوم الدراسي حال عدم تعطيل الدراسة.

وأكدت المصادر ضرورة التنسيق الكامل مع المديريات التعليمية، وتطبيق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مثل تعقيم الفصول الدراسية وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.