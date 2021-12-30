البطلة الحقيقية لـ«إلا أنا»: «مبحبش نفسي بسبب تعرضي للتنمر في المدرسة»

قالت ميريام علاء البطلة الحقيقية لحكاية «حلم حياتي» من مسلسل «إلا أنا»، إنها حصلت على عدد كبير من المتابعين عبر حسابيها على منصة تبادل الصور «إنستجرام» ومنصة «تيك توك»، بعد عرض المسلسل، مؤكدة أنها كانت مندهشة من ردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها بعد عرض المسلسل.

كنت مصدومة من التفاعل

وأضافت «علاء» خلال حوارها مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، عبر قناة DMC، في أول ظهور لها: «الناس قالت لي حبيناكِ وشكلك جميل، وكنت مصدومة لأني مبحبش نفسي، وكانت في ناس بتتنمر ضدي وبيقولوا لي حاجات وحشة أوي».

الأم خير سند

وقالت والدة ميريام، إنها علمتها كيفية الحصول على حقها بنفسها، وألا تسمح لأحد بأن يتنمر عليها: «صعّدت الأمر واشتكيت في المدرسة، وتحدثت إلى الأهالي، وكان من الأفضل نقلها من المدرسة كلها، وفعلت ذلك».

وضع أفضل في المدرسة الجديدة

وذكرت ميريام علاء، أن الوضع تغير إلى الأحسن في المدرسة الجديدة، وهو ما مثّل مفاجأة كبيرة بالنسبة لها، قياسا بما كان يحدث معها في المدرسة السابقة: «كان في ناس بيقولوا لي يا غبية، وفي ناس وقفوا معايا، وكان صحابي قليلين، والباقيين مكنوش بيحبوني وبيتريقوا عليّ عشان بلبس نظارة».

وقالت والدتها، إن المصابين بالتوحد قد لا تظهر إصاباتهم في هيئة أعراض بدنية: «ودي أكتر حاجة المسلسل ركز عليها، وكان نفسي ده يوصل للناس بأي شكل من الأشكال».