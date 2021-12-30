المغرب يسجل هزة أرضية بقوة 4 درجات ريختير بإقليم الدريوش

أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء، تسجيل هزة أرضية، بلغت قوتها 4.0 درجات بمقياس ريختير، اليوم الخميس، بإقليم الدريوش.

هزة على عمق 21 كيلومترا على ساحل الدريوش

وأوضحت الشبكة المغربية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، في بيان اليوم، أن هذه الهزة الأرضية، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت الساعة الرابعة و28 دقيقة و18 ثانية (توقيت جرينيتش+1).

وأضاف البيان، أن الهزة سجلت على عمق 21 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.671 درجة شمالا، وخط الطول 3.631 درجة غربا.