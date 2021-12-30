«التعليم» تستبعد مدير مدرسة واقعة فقدان طالب لعينه بالمنوفية.. هو السبب

كشف أحمد الشناوي مدير الإدارة التعليمية بتلا، عن استبعاد مدير مدرسة واقعة فقد طالب لعينه أثناء اليوم الدراسي، موضحًا أنه تم تحرير محضر بالواقعة في قسم الشرطة، وإحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية، مؤكدًا أن قرار الاستبعاد جاء بعد التأكد من الواقعة وإجراء تحقيق من قبل الشؤون القانونية في الإدارة.

«الشناوي»: التحقيقات الداخلية أثبتت صحة الواقعة

وأضاف «الشناوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التحقيقات الداخلية أثبتت قيام مدير المدرسة بطلب من مدرسة الفصل، عددا من الطلاب لنقل التغذية المدرسية، ما أكد صحة الواقعة، مؤكدا أنه يتم متابعة حالة الطالب بشكل مستمر مع الأسرة، وتمت زيارته أكثر من مرة في المستشفى الجامعي بالمنوفية بعد إجرائه عملية جراحية.

واقعة فقدان طالب لعينه داخل مدرسة بالمنوفية

وشهدت قرية كوم مازن التابعة لمركز تلا في محافظة المنوفية، واقعة حزينة، عندما فقد طالب عينه اليسرى أثناء تواجده في المدرسة، بعدما طلب مدير المدرسة من الطالب وعدد من زملائه للقيام بنقل التغذية المدرسية، وأثناء قيام الطالب بوضع التغذية في مكتب المدير اصطدم بمقبض الباب المتواجد به مسمار ما أدى إلى دخوله في عينه.

وقالت والدة الطفل الذي فقد عينه محمد حسين رجب، إنها تفاجأت بخروج عين ابنها من وجهه بصورة يصعب استيعابها، مطالبة الحفاظ على حق ابنها قائلة: «أنا بطالب ييجي لي حقي بالقانون لأن اللي حصل دا حرام وقلبي محروق»، وناشدت وزارة الصحة بالتدخل لعلاج الطفل وعمل عملية زراعة قرنية لابنها.