سيدة تتهم زوجها وابنها بالاعتداء عليها.. والمتهمان: «ماحصلش»

كشفت أجهزة الأمن حقيقة تضرر إحدى السيدات من قيام زوجها ونجلهما بالتعدى عليها بالضرب.

مقطع فيديو

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تظهر خلاله (إحدى السيدات - مقيمة بسوهاج) تتضرر من (زوجها ونجلها – مقيمان بذات الناحية) لقيامهما بالتعدى عليها بالضرب وإحداث بعض الإصابات بها والاستيلاء على مبلغ مالي، وأخذ طفلتهما رغماً عنها.

بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة المنشأة من المذكورة بتضررها من زوجها ونجلهما على النحو المشار.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقهما، وبسؤالهما قررا بوجود خلافات أسرية بينهم، وأضافا بمغادرتها لمنزل الأسرة تاركة الطفلة بإرادتها، ونفيا واقعة التعدي عليها أو الاستيلاء على المبلغ المالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.