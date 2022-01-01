الكهرباء تكشف طريقة التعامل مع الأعطال الفنية للعدادات مسبقة الدفع

كشفت هندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن الأعطال الفنية التي تواجة المشتركين من مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع والتي يتم شحنها بـ«كارت» والتسويات إن وجدت وهي كالتالي:

التعامل مع معطيات كارت الشحن للعداد مسبوق الدفع

- قبل إجراء شحن جديد للكارت، يتم قراءة كارت الشحن من خلال جهاز الشحن بشركة توزيع الكهرباء حتى يمكن التعامل أولا مع كل معطيات كارت الشحن.

- ظهور رسالة «تم سحب الكارت من العداد مبكرا».

- إعادة إدخال الكارت بالسداد مرة أخرى والانتظار قليلاً.

- لا توجد أي تسويات.

ظهور رسالة «حالة العداد غير سليمة»

وأشارت هندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أنه في حال ظهور رسالة «حالة العداد غير سليمة» يتم اتباع الآتي:

- يتم مراجعة العداد من الناحية المنية بالموقع.

- عمل إجراءات التصحيح.

- عمل التسوية المطلوبة إذا لزم الأمر.

- الفصل المتكرر للعداد.

- تلف كارت الشحن.

- التأكد من تلف الكارت.

- إصدار كارت شحن بديل بإيصال نقدية.

- لا توجد تسويات.

عدم قبول كارت الشحن عند إدخاله بفتحة الكارت بالعداد

وذكرت أنه، في حال عدم قبول كارت الشحن عند إدخاله بفتحة الكارت بالعداد يتم اتباع الآتي:

- إذا كان السبب تلف كارت الشحن، يتم إصدار كارت بديل طبقا للبند السابق.

- إذا كان بسبب تلف فتحة إدخال الكارت بالعداد، يتم الآتي بمعرفة في الشركة «يرفع العداد للإصلاح».

- عمل التسوية المستحقة خلال فترة الرفع.

- احتراق العداد «بمعرفة في الشركة» يرفع العداد ويركب آخر.

- عمل التسوية اللازمة عن الفترة من تاريخ الإحتراق حتى تركيب المداد الجديد.

- الإنذار باقتراب إنتهاء رصيد الكارت.

- إضاءة لمبة الإنذار عند وصول العداد لحد الإنذار «غالبا المتبقي 10 جنيهات».

- يقوم العداد بفصل التيار عن مكان الإشتراك.

- بإدخال كارت الشحن يمكن إعادة التيار مرة واحدة.

- لا توجد تسوية.

- انتهاء رصيد الشحن بالكارت وما زال السداد يعمل دون فصل التيار.

عند إجراء شحن جديد للكارت يظهر بتقرير قراءة الكارت الآتي:

- تلف مفتاح «الفصل والتوصيل» الموجود داخل السداد والمسؤول عن فصل التيار عند انتهاء الرصيد.

- يتم عمل مطالبة بقيمة المبلغ المستحق للشركة منذ تاريخ انتهاء رصيد الشحن وتلف المفتاح والتي تم رصدها بالعداد بالجنيه.